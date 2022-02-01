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Головченко: Литва перестала принимать наши поезда, которые транспортировали калий в порт Клайпеды для отгрузки – ответные меры будут жесткими

01.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ответные меры на прекращение Литвой транзита белорусского калия будут жесткими. Об этом заявил премьер-министр нашей страны Роман Головченко. Транзит приостановлен – в одностороннем порядке, что грубо нарушает все международные нормы и соглашения. 

При этом в попытке наказать нашу страну Литва нанесла ущерб своей экономике, в частности транспортному сектору. Беларусь нашла оптимальный выход из этой ситуации без потерь.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: «Мы за счет более длинного плеча, наши производители немного потеряли в маржинальности, она будет компенсирована ростом мировых цен. Может, даже и выиграли, потеряла чисто экономика Литвы. Это их решение, более того, мы взыщем все штрафы, которые нам полагаются за расторжение контрактов с их страны. Уже соответствующие исковые заявления поданы в литовский суд. Что касается ответных мер – они будут жесткие. Президент об этом сказал. Мы, как принято говорить, ответим симметрично. Скорее всего, коснется также железнодорожного транспорта, который следует с территории Литвы. Мы предложили вариант, если нам не ответят, то в ближайшие дни введем ответные меры. Это будет не санкции, это будут ответные, защитные меры по отношению к нашим субъектам хозяйствования».

Впрочем, эта не единственная тема, которая на контроле главы правительства. Не допустить роста цен и защитить внутренний рынок плодоовощной продукции – еще одна ключевая задача. 

Наша страна выращивает некоторые позиции в десятки раз больше, чем требует внутренний спрос. Только картофеля – в 13 раз. Однако недобросовестные продавцы пытаются спекулировать на ценах, продавая продукцию в несколько раз дороже. 

Обеспечить адекватную стоимость для белорусов – это первоочередная задача. Для этого на ближайшие полгода введено ценовое регулирование.

 

Фото: архив БЕЛТА

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Ответные меры на прекращение Литвой транзита белорусского калия будут жесткими. Об этом заявил премьер-министр нашей страны Роман Головченко. Транзит...
 
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