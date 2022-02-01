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Головченко: Литва перестала принимать наши поезда, которые транспортировали калий в порт Клайпеды для отгрузки – ответные меры будут жесткими
Источник материала: ОНТ
Ответные меры на прекращение Литвой транзита белорусского калия будут жесткими. Об этом заявил премьер-министр нашей страны Роман Головченко. Транзит приостановлен – в одностороннем порядке, что грубо нарушает все международные нормы и соглашения.
При этом в попытке наказать нашу страну Литва нанесла ущерб своей экономике, в частности транспортному сектору. Беларусь нашла оптимальный выход из этой ситуации без потерь.
Впрочем, эта не единственная тема, которая на контроле главы правительства. Не допустить роста цен и защитить внутренний рынок плодоовощной продукции – еще одна ключевая задача.
Наша страна выращивает некоторые позиции в десятки раз больше, чем требует внутренний спрос. Только картофеля – в 13 раз. Однако недобросовестные продавцы пытаются спекулировать на ценах, продавая продукцию в несколько раз дороже.
Обеспечить адекватную стоимость для белорусов – это первоочередная задача. Для этого на ближайшие полгода введено ценовое регулирование.
Фото: архив БЕЛТА
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Головченко: Литва перестала принимать наши поезда, которые транспортировали калий в порт Клайпеды для отгрузки – ответные меры будут жесткими
Ответные меры на прекращение Литвой транзита белорусского калия будут жесткими. Об этом заявил премьер-министр нашей страны Роман Головченко. Транзит...
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