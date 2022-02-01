В Петербурге мужчина упал с 18-го этажа на девочку

Источник материала: ОНТ

В Санкт-Петербурге (Россия) с 18-го этажа на прохожих упал мужчина. Об этом информирует РЕН-ТВ.

Мужчина возрастом около 60 лет упал на женщину и ее 10-летнюю дочь. По предварительным сведениям, мать не пострадала, девочка выжила, но получила рассечение и травму ноги. Ребенок был госпитализирован. Упавший с 18-го этажа мужчина погиб на месте.

Отмечается, что также была повреждена выезжавшая из арки машина.

По сведениям источника РЕН-ТВ, у погибшего были проблемы на работе. 1 февраля утром он разговаривал со своим начальником.

Как пишет РИА «Новости», житель Санк-Петербурга упал с балкона 18-го этажа.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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