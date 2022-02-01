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В Петербурге мужчина упал с 18-го этажа на девочку
Источник материала: ОНТ
В Санкт-Петербурге (Россия) с 18-го этажа на прохожих упал мужчина. Об этом
Мужчина возрастом около 60 лет упал на женщину и ее 10-летнюю дочь. По предварительным сведениям, мать не пострадала, девочка выжила, но получила рассечение и травму ноги. Ребенок был госпитализирован. Упавший с 18-го этажа мужчина погиб на месте.
Отмечается, что также была повреждена выезжавшая из арки машина.
По сведениям источника РЕН-ТВ, у погибшего были проблемы на работе. 1 февраля утром он разговаривал со своим начальником.
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Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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В Санкт-Петербурге (Россия) с 18-го этажа на прохожих упал мужчина. Об этом информирует РЕН-ТВ. Мужчина возрастом около 60 лет упал на женщину и ее 10-летнюю дочь. По...
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