Рисунки детей из Могилева попали на выставку в Лувр

Источник материала: ОНТ

Рисунки могилевских детей попали на выставку в Лувр, сообщает СТВ.

В экспозиции представлены работы детей из 30 стран, в том числе из Беларуси. При этом у некоторых ребят из Беларуси взяли на выставку сразу несколько работ. Например, у ученицы могилевской студии изобразительного искусства «Шар» Любавы Бровковой, взяли 10 работ.

После выставки работы детей будут проданы на благотворительных аукционах.

Фото: СТВ

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