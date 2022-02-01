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Рисунки детей из Могилева попали на выставку в Лувр

01.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рисунки детей из Могилева попали на выставку в Лувр

Рисунки могилевских детей попали на выставку в Лувр, сообщает СТВ.

В экспозиции представлены работы детей из 30 стран, в том числе из Беларуси. При этом у некоторых ребят из Беларуси взяли на выставку сразу несколько работ. Например, у ученицы могилевской студии изобразительного искусства «Шар» Любавы Бровковой, взяли 10 работ.

После выставки работы детей будут проданы на благотворительных аукционах.

Фото: СТВ

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Рисунки могилевских детей попали на выставку в Лувр, сообщает СТВ. В экспозиции представлены работы детей из 30 стран, в том числе из Беларуси. При этом у некоторых...
 
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