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Рисунки детей из Могилева попали на выставку в Лувр
Источник материала: ОНТ
Рисунки могилевских детей попали на выставку в Лувр,
В экспозиции представлены работы детей из 30 стран, в том числе из Беларуси. При этом у некоторых ребят из Беларуси взяли на выставку сразу несколько работ. Например, у ученицы могилевской студии изобразительного искусства «Шар» Любавы Бровковой, взяли 10 работ.
После выставки работы детей будут проданы на благотворительных аукционах.
Фото: СТВ
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Рисунки могилевских детей попали на выставку в Лувр, сообщает СТВ. В экспозиции представлены работы детей из 30 стран, в том числе из Беларуси. При этом у некоторых...
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