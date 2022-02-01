В российской пожарной части поселился кот Семен. Он ходит на построения, провожает караулы на вызовы и просто работает талисманом

Источник материала: ОНТ

В поселке Боровский Тюменской области (Россия) в пожарной части поселился кот Семен. Главное управление МЧС России по региону сняло о животном видеорепортаж .

Пресс-служба ведомства сообщает, что Семену два года. Кота принес в пожарную часть один из сотрудников, ему питомца подарили еще котенком. Мужчине пришлось искать новый дом для животного из-за аллергии на шерсть у члена семьи. В пожарной части кот быстро влился в коллектив, спасатели считают Семена своим талисманом.

Для кота даже сшили модели формы МЧС.

Фото: скриншот видео Instagram / mchs.tyumen

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