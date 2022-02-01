|
До официального старта Зимней Олимпиады в Пекине осталось три дня
Источник материала: ОНТ
До официального старта Зимней Олимпиады в Пекине осталось всего три дня. В Китай продолжают прибывать представители официальных делегаций.
А некоторые спортсмены уже готовы к стартам. Речь о керлинге. Соревнования в этом виде начнутся уже завтра (но представителей Беларуси среди них нет).
Наши атлеты вступят в борьбу после официальной церемонии открытия.
Сценарий шоу организаторы держат в секрете. Известно лишь, что оно продлится полтора часа и руководить им будет известный китайский режиссер Чжан Имоу (его трижды номинировали на премию Оскар).
Отметим, что именно он ставил шоу на Летней Олимпиаде в Пекине, которое на тот момент было признано одним из лучших в истории Игр.
В постановке примут участие три тысячи актеров, а Олимпийский факел по словам организаторов будет зажжен самым оригинальным образом за всю историю Игр. Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До официального старта Зимней Олимпиады в Пекине осталось всего три дня. В Китай продолжают прибывать представители официальных делегаций. А некоторые спортсмены...
|
Архив (Разное)