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До официального старта Зимней Олимпиады в Пекине осталось три дня

01.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

До официального старта Зимней Олимпиады в Пекине осталось три дня

До официального старта Зимней Олимпиады в Пекине осталось всего три дня. В Китай продолжают прибывать представители официальных делегаций.

А некоторые спортсмены уже готовы к стартам. Речь о керлинге. Соревнования в этом виде начнутся уже завтра (но представителей Беларуси среди них нет).  

Наши атлеты вступят в борьбу после официальной церемонии открытия.  

Сценарий шоу организаторы держат в секрете. Известно лишь, что оно продлится полтора часа и руководить им будет известный китайский режиссер Чжан Имоу (его трижды номинировали на премию Оскар).

Отметим, что именно он ставил шоу на Летней Олимпиаде в Пекине, которое на тот момент было признано одним из лучших в истории Игр.  

В постановке примут участие три тысячи актеров, а Олимпийский факел по словам организаторов будет зажжен самым оригинальным образом за всю историю Игр.  Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.

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До официального старта Зимней Олимпиады в Пекине осталось всего три дня. В Китай продолжают прибывать представители официальных делегаций. А некоторые спортсмены...
 
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