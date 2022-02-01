До официального старта Зимней Олимпиады в Пекине осталось три дня

Источник материала: ОНТ

До официального старта Зимней Олимпиады в Пекине осталось всего три дня. В Китай продолжают прибывать представители официальных делегаций.

А некоторые спортсмены уже готовы к стартам. Речь о керлинге. Соревнования в этом виде начнутся уже завтра (но представителей Беларуси среди них нет).

Наши атлеты вступят в борьбу после официальной церемонии открытия.

Сценарий шоу организаторы держат в секрете. Известно лишь, что оно продлится полтора часа и руководить им будет известный китайский режиссер Чжан Имоу (его трижды номинировали на премию Оскар).

Отметим, что именно он ставил шоу на Летней Олимпиаде в Пекине, которое на тот момент было признано одним из лучших в истории Игр.

В постановке примут участие три тысячи актеров, а Олимпийский факел по словам организаторов будет зажжен самым оригинальным образом за всю историю Игр. Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.

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