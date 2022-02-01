Мошеннице из Городокского района за обман с перепродажей молока назначили 4 года лишения свободы

Источник материала: БелТА

1 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Прокуратура Городокского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 48-летней местной жительницы, которой инкриминировано мошенничество в крупном размере. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Как установлено в ходе судебного следствия, женщина как индивидуальный предприниматель с 2016 по 2020 год, занимаясь поставками молока, приобретала его у сельскохозяйственных предприятий Городокского района, после чего сдавала на производственный цех одной из организаций Витебска как собранное у частных лиц.

Путем обмана обвиняемая завладела имуществом организации в размере более Br19 тыс. - незаконно полученной дополнительной платой за услуги по заготовке молока у населения.

В судебном заседании женщина вину не признала.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Городокского района вынес обвинительный приговор. На основании ч.3 ст.209 УК женщине назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 4 года.

Также суд удовлетворил в полном объеме иск прокурора о взыскании с обвиняемой суммы причиненного преступлением ущерба. Приговор вступил в законную силу.-0-