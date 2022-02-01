Генпрокурор передал Осиповичской школе-интернату средства, взысканные судом по его иску

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1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор Андрей Швед передал Осиповичской государственной специальной общеобразовательной школе-интернату для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата Br10 тыс., сообщили БЕЛТА в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

Именно на такую сумму суд Московского района Минска в рамках уголовного процесса удовлетворил иск генпрокурора о материальной компенсации морального вреда в связи с его публичным оскорблением как представителя власти.

Как установлено в ходе суда, обвиняемый, который выплатил деньги, 18 мая 2021 года оставил в одном из деструктивных Telegram-каналов оскорбительный комментарий под постом с личной информацией и изображением генерального прокурора Андрея Шведа в связи с выполнением им служебных обязанностей.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд Московского района Минска вынес обвинительный приговор, которым фигуранту назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

"Денежные средства уже поступили на счет учреждения образования и будут использованы на благо его воспитанников", - отметили в надзорном ведомстве.-0-