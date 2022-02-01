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В Наровле рецидивист-бесправник пытался скрыться от милиции

01.02.2022 16:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Наровле рецидивист-бесправник пытался на автомобиле скрыться от милиции, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники отделения по охране территорий радиационного загрязнения 30 января в начале второго ночи обратили внимание на "Опель" возле многоквартирного дома на ул.Мелиоративной. В автомобиле было разбито лобовое стекло со стороны водителя, имелись повреждения левого крыла. В салоне за рулем сидел мужчина, на пассажирском сиденье - женщина. Милиционеры решили проверить состояние водителя, а также уточнить, при каких обстоятельствах иномарка получила повреждения.

При виде остановившейся служебной машины мужчина в "Опеле" завел автомобиль и поехал. Милиционеры с включенной звуковой и световой сигнализацией начали преследование. На сигналы водитель никак не реагировал. На ул.Первомайской "Опель" резко свернул и попытался заехать через ворота во двор частного дома, однако врезался в столб и остановился. К машине подбежал сотрудник милиции, потребовал заглушить двигатель и открыть дверь. В ответ водитель заблокировал дверь и снова хотел поехать.

"Милиционеру для пресечения действий пришлось разбить боковое стекло. Но даже после этого водитель с пытавшимся его остановить милиционером проехал несколько метров и остановился только во дворе домовладения. Здесь мужчину и задержали", - рассказали в УВД.

Оказалось, что 38-летний житель Наровли никогда не имел водительского удостоверения. Машину приобрел около месяца назад в Мозыре и на себя не оформил.

Возбуждено уголовное дело по факту сопротивления сотруднику органов внутренних дел, сопряженного с применением насилия.

В УВД добавили, что задержанный неоднократно судим за кражи, за уклонение от отбывания наказания в виде исправительных работ. Более десяти раз привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, распитие в общественном месте спиртного, появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, заведомо ложное сообщение, нарушение правил содержания домашних животных, незаконную предпринимательскую деятельность, нарушение требований правового режима территории радиоактивного загрязнения и нарушение ПДД пешеходом.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Сотрудники отделения по охране территорий радиационного загрязнения 30 января в начале второго ночи обратили внимание на "Опель" возле многоквартирного дома на...
 
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