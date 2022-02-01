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Брестские таможенники развернули грузовик с польскими грушами

01.02.2022 17:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Польские груши под видом турецких намеревались ввезти в Беларусь через белорусско-польскую границу, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Козловичи". Согласно товаросопроводительным документам в автопоезде Volvo перевозились 22 т свежих груш турецкого происхождения. Оценочная стоимость товара составляла более Br34,5 тыс.

В результате проведения дополнительных форм таможенного контроля установлено, что фактически товар был загружен в Польше, а его отправителем является фирма из Словакии.

По факту ввоза запрещенного товара Брестская таможня начала административный процесс по ч.3 ст.15.5 (представление таможенному органу недостоверных сведений о товарах) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения. Продукция возвращена на сопредельную сторону.

С начала года белорусские таможенники уже вернули на сопредельные стороны 42 транспортных средства, в которых перемещалась продукция, запрещенная ко ввозу на территорию Беларуси.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Инцидент произошел в пункте пропуска "Козловичи". Согласно товаросопроводительным документам в автопоезде Volvo перевозились 22 т свежих груш турецкого...
 
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