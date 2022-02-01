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Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении судьи Окружного суда Варшавы за разжигание национальной вражды

01.02.2022 17:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении судьи Окружного суда Варшавы Дариуша Любовского за разжигание национальной вражды и социальной розни, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

Установлено, что подозреваемый являлся судьей по делу о выдаче для привлечения к уголовной ответственности на территории Беларуси причастного к террористической деятельности Степана Путило, обвиняемого в совершении ряда преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, против общественной безопасности и правопорядка. В ходе заседания Дариуш Любовский публично распространил заведомо недостоверную информацию, направленную на разжигание национальной вражды и социальной розни, оскорбил и оклеветал высших должностных лиц Беларуси.

"Подобные действия официального должностного лица, выступающего от имени польского государства, свидетельствуют о явном непрофессионализме, игнорировании основных принципов осуществления правосудия и международных обязательств. Подтверждают заведомую тенденциозность и сфабрикованность судебного процесса по конкретному уголовному делу, его политизированность и заказной характер. При этом сама процедура оглашения решения была явно театрализована", - отметили в надзорном ведомстве.

Противоправные действия судьей совершены совместно с иными лицами и квалифицированы Генеральной прокуратурой по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Для производства предварительного следствия уголовное дело направлено в Следственный комитет Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Противоправные действия судьей совершены совместно с иными лицами и квалифицированы Генеральной прокуратурой по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
 
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