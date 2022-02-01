Двух браконьеров с петлями для диких животных задержали в Лунинецком районе

Источник материала: БелТА

1 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двух браконьеров с запрещенными орудиями охоты задержали инспекторы в Лунинецком районе, сообщил БЕЛТА заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко.

В лесу у деревни Кормуж работники Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира с поличным задержали местного жителя 1962 года рождения. Мужчина разделывал самку косули европейской. На шее животного были следы удушения петлей из металлической проволоки. Еще две таких петли были обнаружены в вещах сельчанина. При осмотре туши животного установлено, что косуля вынашивала эмбрион.

Нанесенный природе вред оценен в 240 базовых величин (1 БВ - Br32). Лунинецкий РОВД проводит проверку по факту браконьерства, по результатам которой с большой долей вероятности будет возбуждено уголовное дело.

Также с поличным в лесу у деревни Боровики инспекторы задержали жителя деревни Большие Чучевичи 1961 года рождения. Браконьер устанавливал петли из металлической проволоки для удушения диких животных. В отношении мужчины начат административный процесс по ч.1 ст.16.27 КоАП (охота запрещенными орудиями). Ему грозит штраф до 30 базовых величин.

В инспекции призвали граждан не быть равнодушными к уничтожению природных богатств страны. Свидетелей нарушения природоохранного законодательства просят звонить на телефон доверия в Бресте: (80162) 25-50-00.-0-