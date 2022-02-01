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Правила приема в 10-е классы гимназий изменились
Источник материала: ОНТ
Конкурсный отбор в 10-е классы гимназий предусматривает новый Кодекс об образовании,
Сейчас, по указу Президента, учащиеся, которые закончили 4-й класс гимназии, имеют право без вступительных испытаний продолжить обучение в 5-м классе гимназии.
Фото: архив БЕЛТА
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Конкурсный отбор в 10-е классы гимназий предусматривает новый Кодекс об образовании, пишет БЕЛТА со ссылкой на заместителя начальника главного управления...
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