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Правила приема в 10-е классы гимназий изменились

01.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Правила приема в 10-е классы гимназий изменились

Конкурсный отбор в 10-е классы гимназий предусматривает новый Кодекс об образовании, пишет БЕЛТА со ссылкой на заместителя начальника главного управления профессионального образования - начальника управления профессионально-технического и среднего спецобразования Минобразования Беларуси Александру Петрову.

Сейчас, по указу Президента, учащиеся, которые закончили 4-й класс гимназии, имеют право без вступительных испытаний продолжить обучение в 5-м классе гимназии.

Фото: архив БЕЛТА

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Конкурсный отбор в 10-е классы гимназий предусматривает новый Кодекс об образовании, пишет БЕЛТА со ссылкой на заместителя начальника главного управления...
 
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