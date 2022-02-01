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Уполномоченная кабмина Германии призвала власти страны и официальную Варшаву принять беженцев из приграничной зоны
Источник материала: ОНТ
Очередной обращение к властям Польши. Уполномоченная кабмина Германии призвала принять беженцев из приграничной зоны.
Европейские границы должны быть открыты для тех, кто просит убежища, а европейское законодательство соблюдаться Польшей, заявила Луиза Амтсберг. Она и ранее критиковала за Польшу за антигуманное обращение с беженцами.
Но Варшаве, как известно, общеевропейский закон не писан. Не намерена она соблюдать и международные нормы права. Еще осенью ввела режим ЧП на границе и изменила законы о предоставлении убежища, чтобы беженцам, которые попали в страну, было сложнее остаться в ЕС. Уполномоченная кабмина призвала также власти Германии найти способы принять людей.
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Уполномоченная кабмина Германии призвала власти страны и официальную Варшаву принять беженцев из приграничной зоны
Очередной обращение к властям Польши. Уполномоченная кабмина Германии призвала принять беженцев из приграничной зоны. Европейские границы должны быть открыты...
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