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Уполномоченная кабмина Германии призвала власти страны и официальную Варшаву принять беженцев из приграничной зоны

01.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уполномоченная кабмина Германии призвала власти страны и официальную Варшаву принять беженцев из приграничной зоны

Очередной обращение к властям Польши. Уполномоченная кабмина Германии призвала принять беженцев из приграничной зоны.

Европейские границы должны быть открыты для тех, кто просит убежища, а европейское законодательство соблюдаться Польшей, заявила Луиза Амтсберг. Она и ранее критиковала за Польшу за антигуманное обращение с беженцами.

Но Варшаве, как известно, общеевропейский закон не писан. Не намерена она соблюдать и международные нормы права. Еще осенью ввела режим ЧП на границе и изменила законы о предоставлении убежища, чтобы беженцам, которые попали в страну, было сложнее остаться в ЕС. Уполномоченная кабмина призвала также власти Германии найти способы принять людей.

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Очередной обращение к властям Польши. Уполномоченная кабмина Германии призвала принять беженцев из приграничной зоны. Европейские границы должны быть открыты...
 
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