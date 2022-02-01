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Артистов набирают в Купаловский театр – объявлен конкурсный набор
Источник материала: ОНТ
Конкурсный набор объявлен в труппу Национального академического театра имени Янки Купалы,
Профессиональных артистов, а также студентов с профильным образованием приглашают пройти конкурсный отбор. Возраст от 21 до 70 лет.
До 14 февраля заявки с резюме принимаются на почту marusya.kudinova1980@gmail.com. Телефон для справок: 8029-619-77-26.
15 февраля в 11:00 пройдет набор.
Фото: архив БЕЛТА
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Конкурсный набор объявлен в труппу Национального академического театра имени Янки Купалы, сообщается на сайте учреждения культуры. Профессиональных артистов, а...
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