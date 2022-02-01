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Артистов набирают в Купаловский театр – объявлен конкурсный набор

01.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Артистов набирают в Купаловский театр – объявлен конкурсный набор

Конкурсный набор объявлен в труппу Национального академического театра имени Янки Купалы, сообщается на сайте учреждения культуры.

Профессиональных артистов, а также студентов с профильным образованием приглашают пройти конкурсный отбор. Возраст от 21 до 70 лет.

До 14 февраля заявки с резюме принимаются на почту marusya.kudinova1980@gmail.com. Телефон для справок: 8029-619-77-26.

15 февраля в 11:00 пройдет набор.

Фото: архив БЕЛТА


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Конкурсный набор объявлен в труппу Национального академического театра имени Янки Купалы, сообщается на сайте учреждения культуры. Профессиональных артистов, а...
 
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