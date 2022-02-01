Артистов набирают в Купаловский театр – объявлен конкурсный набор

Источник материала: ОНТ

Конкурсный набор объявлен в труппу Национального академического театра имени Янки Купалы, сообщается на сайте учреждения культуры.

Профессиональных артистов, а также студентов с профильным образованием приглашают пройти конкурсный отбор. Возраст от 21 до 70 лет.

До 14 февраля заявки с резюме принимаются на почту marusya.kudinova1980@gmail.com. Телефон для справок: 8029-619-77-26.

15 февраля в 11:00 пройдет набор.

Фото: архив БЕЛТА





Подписывайтесь на нас в Telegram