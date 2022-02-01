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В Киеве проходит традиционный митинг предпринимателей
Источник материала: ОНТ
В Киеве сегодня очередные протесты. В центре города перекрыто движение транспорта.
В то время, когда перед депутатами Верховной рады выступал президент, на улице собрались предприниматели.
Они требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов, которое вступило в силу в этом году.
Протесты уже традиционные. Проходят практически каждую неделю. Нередко заканчиваются столкновениями с полицией. Сегодня такой информации пока не поступало.
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В Киеве сегодня очередные протесты. В центре города перекрыто движение транспорта. В то время, когда перед депутатами Верховной рады выступал президент, на улице...
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