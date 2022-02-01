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В Киеве проходит традиционный митинг предпринимателей

01.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Киеве проходит традиционный митинг предпринимателей

В Киеве сегодня очередные протесты. В центре города перекрыто движение транспорта.

В то время, когда перед депутатами Верховной рады выступал президент, на улице собрались предприниматели.

Они требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов, которое вступило в силу в этом году.

Протесты уже традиционные. Проходят практически каждую неделю. Нередко заканчиваются столкновениями с полицией. Сегодня такой информации пока не поступало.

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В Киеве сегодня очередные протесты. В центре города перекрыто движение транспорта. В то время, когда перед депутатами Верховной рады выступал президент, на улице...
 
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