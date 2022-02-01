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Генпрокурор передал Осиповичской школе-интернату деньги, которые суд взыскал по его иску

01.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Генпрокурор передал Осиповичской школе-интернату деньги, которые суд взыскал по его иску

Генпрокурор Андрей Швед передал Осиповичской школе-интернату для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата 10 тыс. руб., сообщили БЕЛТА в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

Суд Московского района Минска на эту сумму в рамках уголовного процесса удовлетворил иск генпрокурора о материальной компенсации морального вреда из-за его публичного оскорбления как представителя власти.

18 мая 2021 года, как установлено в процессе суда, обвиняемый, который заплатил, в деструктивном Telegram-канале оставил оскорбительный комментарий под постом с личной информацией и изображением Андрея Шведа из-за выполнения им служебных обязанностей.

Суд Московского района Минска по результатам рассмотрения уголовного дела вынес обвинительный приговор – 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Генпрокурор Андрей Швед передал Осиповичской школе-интернату для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата 10 тыс. руб., сообщили БЕЛТА в управлении...
 
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