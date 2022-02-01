В Министерстве труда Беларуси прокомментировали повышение всех видов пенсий и пояснили, кто может получить три выходных без больничного

Источник материала: ОНТ

Остаться дома, при этом не потерять в зарплате. В Министерстве труда напомнили о возможности получить до трех выходных без больничного при ухудшении здоровья.

Но работник может взять оплачиваемые выходные на восстановление только по разрешению нанимателя. Количество дней от одного до трех также согласовывается. Эта мера актуальна в период распространения вирусных заболеваний.

Игорь Старовойтов, заместитель министра труда и социальной защиты: «Что касается возможности оплаты, то, если это не касается организаций бюджетной сферы, а также организаций, приравненных к бюджетной сфере, то вопрос оплаты может быть урегулирован коллективным договором. Либо другим локальным нормативным актом».

Также в Министерстве труда и социальной защиты прокомментировали повышение всех видов трудовых пенсий с марта. Соответствующий указ подписал Президент накануне. Сумма начислений увеличится на 7% и коснется она выплат по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси: «В результате повышения средний размер пенсии по возрасту, включающий надбавки, повышения и доплаты, увеличится на 6,3%. В среднем увеличение составит 34 рубля. Средний размер пенсии по возрасту – 580 рублей».

Увеличение размера пенсии у каждого пенсионера будет свое – в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка.

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