|
В Министерстве труда Беларуси прокомментировали повышение всех видов пенсий и пояснили, кто может получить три выходных без больничного
Источник материала: ОНТ
Остаться дома, при этом не потерять в зарплате. В Министерстве труда напомнили о возможности получить до трех выходных без больничного при ухудшении здоровья.
Но работник может взять оплачиваемые выходные на восстановление только по разрешению нанимателя. Количество дней от одного до трех также согласовывается. Эта мера актуальна в период распространения вирусных заболеваний.
Также в Министерстве труда и социальной защиты прокомментировали повышение всех видов трудовых пенсий с марта. Соответствующий указ подписал Президент накануне. Сумма начислений увеличится на 7% и коснется она выплат по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Увеличение размера пенсии у каждого пенсионера будет свое – в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Министерстве труда Беларуси прокомментировали повышение всех видов пенсий и пояснили, кто может получить три выходных без больничного
Остаться дома, при этом не потерять в зарплате. В Министерстве труда напомнили о возможности получить до трех выходных без больничного при ухудшении здоровья. Но...
|
Архив (Разное)