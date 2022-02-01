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Коты впервые увидели новорожденного. Посмотрите на их реакцию – это удивительно! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео с реакцией британских котов на младенца опубликовано в TikTok. На ролик обратил внимание
На кадрах можно видеть, как двое британских котов отреагировали на появление новорожденного в доме. Ребенок вызвал у них живой интерес – они пристально разглядывали его со стороны.
Пользователей соцсети развеселили осторожные пушистики:
Фото: Pixabay.com
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Видео с реакцией британских котов на младенца опубликовано в TikTok. На ролик обратил внимание ridus.ru. На кадрах можно видеть, как двое британских котов отреагировали...
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