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Коты впервые увидели новорожденного. Посмотрите на их реакцию – это удивительно! (ВИДЕО)

01.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коты впервые увидели новорожденного. Посмотрите на их реакцию – это удивительно! (ВИДЕО)

Видео с реакцией британских котов на младенца опубликовано в TikTok. На ролик обратил внимание ridus.ru.

На кадрах можно видеть, как двое британских котов отреагировали на появление новорожденного в доме. Ребенок вызвал у них живой интерес – они пристально разглядывали его со стороны.


Пользователей соцсети развеселили осторожные пушистики:

Фото: Pixabay.com

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Видео с реакцией британских котов на младенца опубликовано в TikTok. На ролик обратил внимание ridus.ru. На кадрах можно видеть, как двое британских котов отреагировали...
 
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