Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении судьи Окружного суда Варшавы за разжигание национальной вражды

Источник материала: ОНТ

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении судьи Окружного суда Варшавы Дариуша Любовского за разжигание национальной вражды и социальной розни, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Подозреваемый – судья по делу о выдаче для привлечения к уголовной ответственности в Беларуси Степана Путило, который причастен к террористической деятельности. Он обвиняется в тяжких и особо тяжких преступлениях против общественной безопасности и правопорядка. Дариуш Любовский в ходе заседания публично распространил заведомо недостоверную информацию, которая направленна на разжигание национальной вражды и социальной розни, оклеветал и оскорбил высших должностных лиц Беларуси.

Генпрокуратура квалифицировала такие противоправные действия судьи по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Беларуси.

Уголовное дело направлено в Следственный комитет Беларуси для производства предварительного следствия.





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