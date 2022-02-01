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Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении судьи Окружного суда Варшавы за разжигание национальной вражды
Источник материала: ОНТ
Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении судьи Окружного суда Варшавы Дариуша Любовского за разжигание национальной вражды и социальной розни,
Подозреваемый – судья по делу о выдаче для привлечения к уголовной ответственности в Беларуси Степана Путило, который причастен к террористической деятельности. Он обвиняется в тяжких и особо тяжких преступлениях против общественной безопасности и правопорядка. Дариуш Любовский в ходе заседания публично распространил заведомо недостоверную информацию, которая направленна на разжигание национальной вражды и социальной розни, оклеветал и оскорбил высших должностных лиц Беларуси.
Генпрокуратура квалифицировала такие противоправные действия судьи по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Беларуси.
Уголовное дело направлено в Следственный комитет Беларуси для производства предварительного следствия.
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Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении судьи Окружного суда Варшавы за разжигание национальной вражды
Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении судьи Окружного суда Варшавы Дариуша Любовского за разжигание национальной вражды и социальной...
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