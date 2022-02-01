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Жители Праги вышли на протест из-за ковидных ограничений
Источник материала: ОНТ
Протестует сегодня Прага. Люди собрались у здания чешского парламента.
Негодующие из-за ковидных мер поставили виселицы, которые символизируют «задыхающиеся» бизнес, экономику и образование. Сейчас власти Чехии рассматривают вопрос об ужесточении ограничений – ввести обязательное тестирование предпринимателей, преподавателей, студентов и школьников.
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Протестует сегодня Прага. Люди собрались у здания чешского парламента. Негодующие из-за ковидных мер поставили виселицы, которые символизируют «задыхающиеся»...
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