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Мясников назвал опасный побочный эффект популярных лекарств
Источник материала: ОНТ
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала
Мочегонные и слабительные средства, а также ингибиторы протонного насоса, отметил врач, слишком активно выводят магний при высоких дозах. Антибиотики и некоторые противогрибковые препараты также приводят к понижению концентрации этого микроэлемента.
Уровень магния в случае приема таких лекарств необходимо строго контролировать и восполнять.
Необходимую дозу магния можно получить, включая в рацион орехи, мясо, бобовые и шоколад, по словам специалиста. Врачи в других случаях назначают таблетки, а иногда и капельницы.
Фото: Pixabay.com
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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала «Россия 1» заявил, что неправильный прием нескольких типов лекарств может спровоцировать нехватку магния в...
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