Мясников назвал опасный побочный эффект популярных лекарств

Источник материала: ОНТ

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала «Россия 1 » заявил, что неправильный прием нескольких типов лекарств может спровоцировать нехватку магния в организме, пишет РИА «Новости».

Мочегонные и слабительные средства, а также ингибиторы протонного насоса, отметил врач, слишком активно выводят магний при высоких дозах. Антибиотики и некоторые противогрибковые препараты также приводят к понижению концентрации этого микроэлемента.

Уровень магния в случае приема таких лекарств необходимо строго контролировать и восполнять.

Необходимую дозу магния можно получить, включая в рацион орехи, мясо, бобовые и шоколад, по словам специалиста. Врачи в других случаях назначают таблетки, а иногда и капельницы.

Фото: Pixabay.com





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