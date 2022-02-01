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Мясников назвал опасный побочный эффект популярных лекарств

01.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мясников назвал опасный побочный эффект популярных лекарств

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала «Россия 1» заявил, что неправильный прием нескольких типов лекарств может спровоцировать нехватку магния в организме, пишет РИА «Новости».

Мочегонные и слабительные средства, а также ингибиторы протонного насоса, отметил врач, слишком активно выводят магний при высоких дозах. Антибиотики и некоторые противогрибковые препараты также приводят к понижению концентрации этого микроэлемента. 

Уровень магния в случае приема таких лекарств необходимо строго контролировать и восполнять. 

Необходимую дозу магния можно получить, включая в рацион орехи, мясо, бобовые и шоколад, по словам специалиста. Врачи в других случаях назначают таблетки, а иногда и капельницы.

Фото: Pixabay.com


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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала «Россия 1» заявил, что неправильный прием нескольких типов лекарств может спровоцировать нехватку магния в...
 
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