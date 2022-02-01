|
В минском музее Великой Отечественной войны открыли белорусско-российскую выставку «Символы блокадного Ленинграда»
Источник материала: ОНТ
Никто не забыт, ничто не забыто! В Минске в Музее Великой Отечественной войны открыли совместную белорусско-российскую выставку «Символы блокадного Ленинграда».
На открытие пригласили свидетелей событий. Беларусь и Россия хранят память о той страшной войне, которая навсегда осталась в истории как величайший подвиг. Сохранение памяти – не только удел музейных работников и историков, в обеих странах этому посвящены государственные программы.
Посетители экспозиции познакомятся с подлинными вещами людей: продуктовыми карточками, письмами, дневниками и платье девочки, которая погибла в самую суровую блокадную зиму 1941-го и 1942 годов.
Экспозиция призвана также отразить боевое содружество белорусов и ленинградцев в годы Великой Отечественной войны.
В Год исторической памяти Беларусь будет продолжать восстанавливать имена погибших солдат и гражданского населения.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минском музее Великой Отечественной войны открыли белорусско-российскую выставку «Символы блокадного Ленинграда»
Никто не забыт, ничто не забыто! В Минске в Музее Великой Отечественной войны открыли совместную белорусско-российскую выставку «Символы блокадного Ленинграда». ...
|
Архив (Разное)