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Лукашенко направил напутствие белорусским олимпийцам

01.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко направил напутствие белорусским олимпийцам

Александр Лукашенко направил напутствие членам национальной делегации на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Ответственная и важная задача стоит перед белорусскими спортсменами, отметил Президент. 

Полный текст напутствия читайте на сайте belta.by.

Фото: архив БЕЛТА


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Александр Лукашенко направил напутствие членам национальной делегации на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу...
 
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