Лукашенко направил напутствие белорусским олимпийцам

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко направил напутствие членам национальной делегации на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Ответственная и важная задача стоит перед белорусскими спортсменами, отметил Президент.

Полный текст напутствия читайте на сайте belta.by .

Фото: архив БЕЛТА





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