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Лукашенко направил напутствие белорусским олимпийцам
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко направил напутствие членам национальной делегации на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине,
Ответственная и важная задача стоит перед белорусскими спортсменами, отметил Президент.
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Фото: архив БЕЛТА
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Александр Лукашенко направил напутствие членам национальной делегации на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу...
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