Ученые из США создали невидимые QR-коды

Источник материала: БелТА

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа исследователей из Массачусетского технологического института разработала QR-коды, которые невидимы для человеческого глаза. Об этом сообщается на сайте заведения.

По словам ученых из США, для создания новой технологии использовались метки InfraredTags, напечатанные на 3D-принтере с помощью специального материала, который непрозрачен для видимого света. Невидимые QR-коды скрыты от человеческого глаза, однако материал, из которого они созданы, воспринимаем инфракрасными сенсорами камер смартфонов.

Исследователи считают, что новый QR-коды можно будет использовать на различных предметах, чтобы по наведению на них камеры пользователь мог бы узнать определенную информацию. Ученые отмечают, что в будущем эти коды будут печатать на одежде или иных предметах быта.-0-

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