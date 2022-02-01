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Сертификат о централизованном экзамене понадобится абитуриентам с 2023 года

01.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сертификат о централизованном экзамене понадобится абитуриентам с 2023 года

Заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова заявила, что абитуриенты с 2023 года смогут поступить в вуз, предоставив сертификат о сдаче централизованного экзамена, передает БЕЛТА.

Когда абитуриент получит сертификат о сдаче централизованного экзамена и документ об общем среднем образовании, он выбирает профильные дисциплины и сдает централизованное тестирование по ним уже. Будущий студент соберет в сумме три сертификата и подаст пакет документов в вуз.

Ранее мы писали, что в Беларуси изменились правила приема в 10-е классы гимназий.

Фото: БЕЛТА


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Заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальник управления общего среднего образования...
 
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