Кот настойчиво хотел стащить тарелку с лакомствами со стола. Только посмотрите, какой упертый! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео с настойчивым котом набирает популярность в Instagram. На ролик обратил внимание ridus.ru .

На кадрах кот упорно пытался стащить со стола тарелку с лакомствами, которые есть, скорее всего, он не собирался. Просто он показал хозяйке, что не сдается.





Пользователей соцсети поведение кота насмешило.

Фото: Pixabay.com

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