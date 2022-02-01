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Кот настойчиво хотел стащить тарелку с лакомствами со стола. Только посмотрите, какой упертый! (ВИДЕО)

01.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот настойчиво хотел стащить тарелку с лакомствами со стола. Только посмотрите, какой упертый! (ВИДЕО)

Видео с настойчивым котом набирает популярность в Instagram. На ролик обратил внимание ridus.ru.

На кадрах кот упорно пытался стащить со стола тарелку с лакомствами, которые есть, скорее всего, он не собирался. Просто он показал хозяйке, что не сдается.


Пользователей соцсети поведение кота насмешило.

Фото: Pixabay.com

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Видео с настойчивым котом набирает популярность в Instagram. На ролик обратил внимание ridus.ru. На кадрах кот упорно пытался стащить со стола тарелку с лакомствами,...
 
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