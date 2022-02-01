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Кот настойчиво хотел стащить тарелку с лакомствами со стола. Только посмотрите, какой упертый! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео с настойчивым котом набирает популярность в Instagram. На ролик обратил внимание
На кадрах кот упорно пытался стащить со стола тарелку с лакомствами, которые есть, скорее всего, он не собирался. Просто он показал хозяйке, что не сдается.
Пользователей соцсети поведение кота насмешило.
Фото: Pixabay.com
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Кот настойчиво хотел стащить тарелку с лакомствами со стола. Только посмотрите, какой упертый! (ВИДЕО)
Видео с настойчивым котом набирает популярность в Instagram. На ролик обратил внимание ridus.ru. На кадрах кот упорно пытался стащить со стола тарелку с лакомствами,...
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