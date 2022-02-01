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Облако солнечной плазмы накроет Землю 2 февраля – ожидаются магнитные бури!

01.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Облако солнечной плазмы накроет Землю 2 февраля – ожидаются магнитные бури!

Выброшенная Солнцем волна плазмы достигнет Земли 2 февраля, два дня продлятся магнитные бури среднего уровня, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сайт американского Центра прогнозирования космической погоды.

30 января при вспышке средней силы - класса М - образовалось облако вещества. Вспышка была направлена в сторону Земли и длилась более 4-х часов.

Планируется, что облако плазмы достигнет Земли по московскому времени утром, магнитные бури среднего уровня G2 ожидаются 2-3 февраля.

Напомним, в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Слабая буря, как принято считать, может повлиять на незначительные сбои в работе энергосистем, пути миграций птиц и животных. Более сильные бури могут вызывать нарушения работы навигационных систем, коротковолновой связи, провоцировать сбои напряжения в промышленных сетях.

Фото: Pixabay.com

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Выброшенная Солнцем волна плазмы достигнет Земли 2 февраля, два дня продлятся магнитные бури среднего уровня, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сайт американского...
 
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