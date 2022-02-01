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Снег, ветер, гололед. Прогноз погоды на 2 февраля

01.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Снег, ветер, гололед. Прогноз погоды на 2 февраля

В начале февраля циклонические вихри с Северной Атлантики не дают покоя, принося снегопады, порывистый ветер, перепады давления и температуры. Вот и в ближайшие сутки очередной циклон принесет неустойчивую погоду. 


2 февраля погодную ситуацию будет формировать североатлантический циклон по имени «Филина». Двигаясь с северо-запада Европы, он продолжит закрывать небо  плотными снежными облаками, а температурный фон останется выше климатической нормы.

В среду – облачно. На большей части страны – снег, мокрый снег, утром и днем по юго-западу с дождем. Ожидается налипание мокрого снега, слабый гололед, на отдельных участках дорог – гололедица. Влажность до 90%. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем по югу порывистый, слабая метель. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем расти.

Температура воздуха утром – от минус -1℃ по юго-западу до -9℃ по востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов холоднее. В середине дня столбики термометров на отметках – от +1℃ по Брестской области до -5℃ по Витебской и Могилевской областям. К вечеру температура – от 0℃ по юго-западу до -5℃ по северо-востоку. 

В четверг ещё сохранится влияние циклона, который постепенно смещается на восток, днем на западные районы страны начнет распространяться область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части, а днем по восточной половине страны – кратковременный снег. На отдельных участках дорог – гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2℃…-9℃, по северо-западу при прояснениях до -12℃, днем от -6℃ по востоку до +1℃ по западу. В пятницу начнет поступать арктический воздух и морозы окрепнут, но ненадолго.

 

 

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В начале февраля циклонические вихри с Северной Атлантики не дают покоя, принося снегопады, порывистый ветер, перепады давления и температуры. Вот и в ближайшие...
 
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