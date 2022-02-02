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Новые страницы истории Великой Отечественной войны: в Полоцке стартовал масштабный историко-образовательный проект

02.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новые страницы истории Великой Отечественной войны: в Полоцке стартовал масштабный историко-образовательный проект

В Полоцке сегодня вспоминали события 80-летней давности. В Год исторической памяти здесь стартовал масштабный историко-образовательный проект «Полоцкий рубеж». Школьники всех учебных заведений будут отрывать для себя новые страницы истории Великой Отечественной войны.

Первыми увлеклись героическим прошлым полоцкой земли ученики и педагоги школы №1. Уже 2 десятка лет они активные участники вахты памяти. На территории Полоцкого района и сейчас можно пройтись по укреплённому району, который летом 41-го остановил наступление гитлеровских войск. В полях и лесах – более 200 дотов. Этим летом в одном из таких сооружений найдены останки 14 бойцов. Имена троих удалось установить, солдаты перезахоронены со всеми почестями.  

Начинали с десятка участников, сейчас к проекту по изучению истории Полоцкого рубежа подключатся все школы города и района. Новые страницы истории откроют для себя около 400 участников отрядов.  

Сегодня проект стартовал, и представители школьных отрядов получили на руки специальное задание. Школьники посетят места боёв, наведут порядок на сохранившихся оборонительных сооружениях, узнают историю воинских частей и подразделений, которые обороняли город. А затем новыми знаниями поделятся со своими сверстниками.  


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В Полоцке сегодня вспоминали события 80-летней давности. В Год исторической памяти здесь стартовал масштабный историко-образовательный проект «Полоцкий рубеж»....
 
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