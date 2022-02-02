Кот и кошка гуляли в обнимку и привели в восторг пользователей Сети. Посмотрите, какая милота! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Милое видео опубликовал ridus.ru .

В ролике можно посмотреть на котиков, гуляющих в обнимку. Они прижались друг к другу, обнялись пушистыми хвостами и пошли.





Пользователи соцсетей были в восторге от пушистой парочки.

Фото: Pixabay.com

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