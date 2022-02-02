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Кот и кошка гуляли в обнимку и привели в восторг пользователей Сети. Посмотрите, какая милота! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Милое видео опубликовал
В ролике можно посмотреть на котиков, гуляющих в обнимку. Они прижались друг к другу, обнялись пушистыми хвостами и пошли.
Пользователи соцсетей были в восторге от пушистой парочки.
Фото: Pixabay.com
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Кот и кошка гуляли в обнимку и привели в восторг пользователей Сети. Посмотрите, какая милота! (ВИДЕО)
Милое видео опубликовал ridus.ru. В ролике можно посмотреть на котиков, гуляющих в обнимку. Они прижались друг к другу, обнялись пушистыми хвостами и пошли. ...
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