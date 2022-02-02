Строительство детсадов, замена кровли, ремонт улиц: председатель КГК ответил на обращения граждан

Источник материала: ОНТ

Обращения граждан должны стать ориентиром для работы ответственных служб. На звонки жителей Брестского региона сегодня отвечал председатель комитета Госконтроля Василий Герасимов.

Строительство детских садов, замена кровли, ремонт улиц, ценообразование в сфере ЖКХ. Вместе с коммунальными вопросами сегодня – предложения по внесению изменений в Конституцию и нормативные акты. Ограничить способы рыбалки, время для ремонтных работ, любой ценой сохранить историческую правду. Озвучили и острые проблемы. Работники хозяйства в Ивацевичском районе рассказали вопиющие факты. На ферме высокий падеж скота, а туши больных животных поставляют местному предпринимателю.

Вопрос падежа скота – на особом контроле. Василий Герасимов поручил проверить информацию, если факты подтвердятся, ответственные понесут наказание.

Вопросы, адресованные на прямых линиях, стали менее острыми и более предметными – такая тенденция по всей стране. За полтора часа на прямую линию поступило 2 десятка обращений. Каждое проанализируют и там, где необходимо разобраться, контролёры выедут на место.





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