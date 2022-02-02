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Строительство детсадов, замена кровли, ремонт улиц: председатель КГК ответил на обращения граждан

02.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Строительство детсадов, замена кровли, ремонт улиц: председатель КГК ответил на обращения граждан

Обращения граждан должны стать ориентиром для работы ответственных служб. На звонки жителей Брестского региона сегодня отвечал председатель комитета Госконтроля Василий Герасимов.

Строительство детских садов, замена кровли, ремонт улиц, ценообразование в сфере ЖКХ. Вместе с коммунальными вопросами сегодня – предложения по внесению изменений в Конституцию и нормативные акты. Ограничить способы рыбалки, время для ремонтных работ, любой ценой сохранить историческую правду. Озвучили и острые проблемы. Работники хозяйства в Ивацевичском районе рассказали вопиющие факты. На ферме высокий падеж скота, а туши больных животных поставляют местному предпринимателю. 

Вопрос падежа скота – на особом контроле. Василий Герасимов поручил проверить информацию, если факты подтвердятся, ответственные понесут наказание. 

Вопросы, адресованные на прямых линиях, стали менее острыми и более предметными – такая тенденция по всей стране. За полтора часа на прямую линию поступило 2 десятка обращений. Каждое проанализируют и там, где необходимо разобраться, контролёры выедут на место. 


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Обращения граждан должны стать ориентиром для работы ответственных служб. На звонки жителей Брестского региона сегодня отвечал председатель комитета...
 
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