«Амкодору» – 95: машиностроительный гигант Беларуси отмечает юбилей

Источник материала: ОНТ

95 лет на благо страны! Машиностроительный гигант Беларуси отмечает юбилей. Историю предприятие начинало с фабрики игрушек, а сегодня холдинг – один из самых узнаваемых и успешных брендов, который выпускает широкую линейку спецтехники.





Солидный юбилей с новой техникой. Сегодня презентовали 40 машин нового поколения. Гордость холдинга – тяжёлые лесозаготовительные харвестры. В основе всего производства – импортозамещение. 95% комплектующих – отечественного производства.

В структуре холдинга – 26 предприятий, из которых 6 заводов. Выпускают машины для разных отраслей экономики. Аналогов нет во всем СНГ. Несмотря на внешнее давление, один из флагманов нашей промышленности продолжает наращивать производство и расширять ассортимент. В ход идут инновационные технологии.

Кульминацией праздника стало захватывающее шоу «тяжеловесов». Манёвренность и технологичность – в каждом движении. Многотонные погрузчики играли в баскетбол, наливали в бокал вино и вальсировали под Чайковского.

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