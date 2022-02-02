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«Амкодору» – 95: машиностроительный гигант Беларуси отмечает юбилей

02.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Амкодору» – 95: машиностроительный гигант Беларуси отмечает юбилей

95 лет на благо страны! Машиностроительный гигант Беларуси отмечает юбилей. Историю предприятие начинало с фабрики игрушек, а сегодня холдинг – один из самых узнаваемых и успешных брендов, который выпускает широкую линейку спецтехники.  


Солидный юбилей с новой техникой. Сегодня презентовали 40 машин нового поколения. Гордость холдинга – тяжёлые лесозаготовительные харвестры. В основе всего производства – импортозамещение. 95% комплектующих – отечественного производства.  

В структуре холдинга – 26 предприятий, из которых 6 заводов. Выпускают машины для разных отраслей экономики. Аналогов нет во всем СНГ. Несмотря на внешнее давление, один из флагманов нашей промышленности продолжает наращивать производство и расширять ассортимент. В ход идут инновационные технологии. 

Кульминацией праздника стало захватывающее шоу «тяжеловесов». Манёвренность и технологичность – в каждом движении. Многотонные погрузчики играли в баскетбол, наливали в бокал вино и вальсировали под Чайковского. 

 

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95 лет на благо страны! Машиностроительный гигант Беларуси отмечает юбилей. Историю предприятие начинало с фабрики игрушек, а сегодня холдинг – один из самых...
 
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