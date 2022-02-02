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Сохранить суверенитет и развивать экономику: эксперты обсуждают главные тезисы Послания Президента к народу и парламенту

02.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сохранить суверенитет и развивать экономику: эксперты обсуждают главные тезисы Послания Президента к народу и парламенту

Сохранить то, что есть, и развить намеченные точки роста в экономике суверенного государства. Эксперты, руководители разного звена и простые белорусы продолжают обсуждать главные тезисы Послания Президента к народу и парламенту.  

В своём выступлении Александр Лукашенко говорил о развитии малых городов и регионов, сохранении социальных приоритетов в экономике. Наша страна одна из немногих, где доступна бесплатная медицина, образование, где декретный отпуск – 3 года и много других социальных гарантий. И важно, чтобы они в полной мере были доступны как жителям больших городов, так и маленьких населённых пунктов. Речь и о рабочих местах, заработных платах и роли малого бизнеса как составляющей экономической стабильности и суверенитета страны. Но движение должно быть с двух сторон. Отсюда и вопрос Президента белорусам – готовы ли быть инициативными и работать на себя?

Ещё одна тема, о которой говорил Александр Лукашенко, – молодёжная политика. Вопросы трудоустройства, поддержка инициатив, гранты и стипендии. Это те возможности, которыми сегодня может воспользоваться молодой человек, чтобы не только повысить свой профессионализм и знания, но и сохранить достижения страны и преумножить. Поддержка одарённых учащихся, а также некоторые гарантии для молодых специалистов закреплены и в обновленном Кодексе об образовании, который подписан накануне. 


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Сохранить то, что есть, и развить намеченные точки роста в экономике суверенного государства. Эксперты, руководители разного звена и простые белорусы продолжают...
 
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