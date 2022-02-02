Республиканский театр белорусской драматургии отмечает 30-летие

Источник материала: ОНТ

30 лет назад в Минске состоялась премьера спектакля «Ку-ку». Это была не просто первая постановка пьесы Николая Ореховского. Свой юбилей сегодня отмечает Республиканский театр белорусской драматургии – за кулисами! Время такое – болезненное. Официальные торжества перенесли на март. С 92 года РТБД стал одним из главных культурных ньюсмейкеров. Его проекты вызывают настоящие эмоции у зрителей и у коллег. Причём не только отечественных.





С неё начинается театр. И это совсем не то, о чём вы подумали. Какая постановка сделает кассу – в РТБД сразу узнает Наталья. 15 лет эти глаза напротив. Уже с первого взгляда понимает, кому что по вкусу. Советует посмотреть... 31 история в репертуаре.

Наталья Иванчик, кассир Республиканского театра белорусской драматургии: «Очень мало осталось спектаклей, которые давно-давно идут, но они все равно пользуются популярностью. Это и "Адамавы жарты", и "Три Жизели". Интеллигентная публика. От 30 до 40 лет. В основном, конечно, женщины. Раньше было 1-2 билета покупали, теперь больше коллективно – по 7 человек, по 10, иногда и 20».

Квитки в РТБД редко сдают назад. С этого дня публика ждёт «Шлюб з ветрам». Один из самых кассовых спектаклей 30 сезона из-за болезни актёров перенесли на 1 марта. Тогда же театр offline отпразднует дату, которую невозможно отменить или заменить.

И смех, и слёзы – всё в этом зале, куда достать билеты сложно. Здесь никогда никого не обманут. Сцена близко. Те, кто служит в РТБД, мастерски держат лицо. Вопреки мнению, что в технике актёров театра крупного плана нет.

Пока репетиции «на паузе», собирают декорации первой премьеры юбилейного года. «Пачупкі» – спектакль кассового режиссёра Евгения Корняга. Как театр назовешь, так и... почти всё играют по-белорусски, больше 75% постановок по современной драматургии.

Светлана Карюкина, директор Республиканского театра белорусской драматургии: «Начинаем проект совместный с Международной конфедерацией театральных союзов. Это спектакль по пьесе Константина Стешика "Камень глупости". Планируем премьеру по повести Василя Быкова «Альпийская баллада». Для театра 30 лет – это юный возраст. Только начинает театр понимать, кто он, что он, уже определился в каких-то направлениях».

В пандемию РТБД «попал в Сеть», где открыто «Сумаваў па гледачу», а он – по «живому» искусству и не «цифровому кассиру». Наталья знает содержание каждого спектакля. Отчего же не верить, что завтра в этом театре-доме снова будет аншлаг.

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