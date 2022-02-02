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Хозяйка мяукнула кошке в ответ – результат получился неожиданным! Интересно, что услышала пушистая? (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео быстро набирает популярность на Reddit, пишет
В ролике можно услышать, как кошка мяукнула, а хозяйка решила ей ответить. И посмотрите, какой диалог получился!
Неужели мяуканье – это действительно кошачий язык, направленный исключительно на коммуникацию с человеком, по версии некоторых ученых?
Пользователи соцсети делились в комментариях своими подобными историями.
Фото: Pixabay.com
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Хозяйка мяукнула кошке в ответ – результат получился неожиданным! Интересно, что услышала пушистая? (ВИДЕО)
Забавное видео быстро набирает популярность на Reddit, пишет ridus.ru. В ролике можно услышать, как кошка мяукнула, а хозяйка решила ей ответить. И посмотрите, какой диалог...
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