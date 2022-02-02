Хозяйка мяукнула кошке в ответ – результат получился неожиданным! Интересно, что услышала пушистая? (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео быстро набирает популярность на Reddit, пишет ridus.ru .

В ролике можно услышать, как кошка мяукнула, а хозяйка решила ей ответить. И посмотрите, какой диалог получился!

Неужели мяуканье – это действительно кошачий язык, направленный исключительно на коммуникацию с человеком, по версии некоторых ученых?





Пользователи соцсети делились в комментариях своими подобными историями.

Фото: Pixabay.com

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