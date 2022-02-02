Совбез ООН обсудил ситуацию вокруг Украины. В чем США обвинили Россию и что на это ответила Москва?

Источник материала: ОНТ

Россия сегодня приняла председательство в Совете безопасности ООН. Статус за страной по уставу закреплен на месяц. За день до этого по инициативе американской стороны созвано заседание Совбеза, где Москву попытались заставить оправдываться за еще не совершенное «вторжение» в Украину. Что ответила Россия и о чем напомнила западным партнерам Беларусь?





С сегодняшнего дня кресло председательства в Совете безопасности ООН перешло в распоряжение России. Но накануне, за день до этого, партнёры попытались снизить торжественность момента и, в некотором смысле, «выпороть» будущего руководителя организации. По запросу США созвали заседание по ситуации вокруг Украины. И такая встреча, по мнению инициаторов, – возможность для России «объяснить свои действия».

Привлечь внимание мировой общественности к «угрожающему» поведению России в отношении Украины – так говорили накануне заседания его инициаторы – представители США. Подогреть интерес к так и не начинающемуся «вторжению» – оценивала предложение Белого дома российская сторона. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своём Twitter назвал назначенную встречу пиар-трюком, не делающим чести репутации Совбеза.

«Я не могу припомнить другого случая, когда член Совета безопасности предлагал обсудить собственные беспочвенные утверждения и предположения, как угрозу международному порядку со стороны кого-то другого. Будем надеяться, что коллеги-члены Совета безопасности не поддержат этот явный PR-ход, позорящий репутацию Совета безопасности ООН».

Но что позволено Юпитеру… От тех предложений, которые делают США, большинство стран, в том числе и некоторые нынешние члены Совета безопасности, не могут отказаться. Хотя Россия еще до старта объявила процедурное голосование, чтобы снять вопрос с повестки. Москву поддержал только Китай. Голосов недостаточно.

Американцы выкатили России ряд известных претензий про сто тысяч военных на границе с Украиной, пять тысяч военных, силы ПВО и баллистические ракеты для учений в Беларуси. И новость: Москва, оказывается, угрожает не только Киеву, она и Белый дом стращает, если он не ответит, как надо, на предложения по безопасности.

Похоже, представителю России было даже неловко комментировать эти заявления американцев. Он просто попросил хоть одно доказательство.

Со своей стороны отметил, что российские военные находятся в местах своей дислокации, а не на украинской границе. А США, предложив тему к рассмотрению на Совбезе ООН, в очередной раз пытаются использовать напряженность в качестве политического инструмента.

На заседание, кстати, пригласили и Беларусь. Вместе с Украиной, Польшей и Литвой. Без права голоса. Так бывает, когда рассматриваемый вопрос затрагивает интересы государств, не входящих в Совбез.

А Запад, как известно, и Минск уже вписывает в число идущих маршем на Киев. В первую очередь из-за совместных с Россией учений «Союзная решимость». Наш постпред напомнил о целях маневров и о том, что вся информация о них в свободном доступе. Врать ни нам, ни Москве нет смысла, а вот кто точно не честен, напомнил.

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН: «Я, кстати, хотел бы обратить внимание, что сегодня здесь, в этом зале, звучали ссылки на Будапештский меморандум. Я вас очень попрошу перечитать этот документ относительно РБ. И обратить внимание на обещание, содержащееся в этом документе, не оказывать на Беларусь меры экономического принуждения. И при этом вспомнить те пакеты, многочисленные пакеты экономических санкций, которые со стороны отдельных государств против нас уже были введены».

Чем закончилась «публичная порка» России, ее представители уже не слышали. Руководитель делегации спешил на встречу с Генсеком ООН, чтобы доложить ему о целях России в период председательства.

А она намерена как раз обсуждать Украину, но в конструктивном ключе. На 17 февраля назначено обсуждение выполнения Минских соглашений, которые, кстати, инициатор нынешней дискуссии – представитель США – не упомянула ни разу.

Новый статус в Совбезе ООН по уставу будет закреплен за Россией один месяц. Трудные времена для США, которым, конечно, комфортнее проводить свои решения при руководстве своих ближайших союзников. Особенно, если они отличаются русофобией, а таких немало. Поэтому то, что и площадка ООН сейчас станет полем битвы и местом для попыток дискредитации России, абсолютно ясно. План западных партнеров на обострение ситуации никто не отменял.

Подписывайтесь на нас в Telegram