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Получить работу или открыть свое дело: как центры занятости помогают людям с инвалидностью в трудоустройстве

02.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Получить работу или открыть свое дело: как центры занятости помогают людям с инвалидностью в трудоустройстве

Сфера действия социальных гарантий в стране уже сейчас широкая. Задача – сохранить и приумножить. Причём гарантии и возможности для самых разных социальных слоёв, в том числе для людей с особенностями. Из-за стереотипов работодателей они часто оказываются за бортом. Чтобы искоренить застарелые убеждения Центры занятости проводят специальные ярмарки. А тем, кто решил поменять профиль, предлагают обучающие курсы. 


Это кажется невозможным – рисовать на ощупь. В студии на Захарова все художники не видят. Анастасия Берговина потеряла зрение в детстве. Но смогла закончить Университет культуры, работала секретарем и продолжала творить. Совмещать хобби с любимой работой девушке помогли в службе занятости.

Анастасия Берговина«Не все работодатели желают принимать людей с ограниченными возможностями. Не все понимают, что мы можем выполнять такой же спектр работ, как и здоровые люди. Я познакомилась с ребятами из студии. Узнала, что они подали вакансию в центр занятости и нуждаются в администраторе. Я здесь служу связующим звеном между зрячими и незрячими людьми. Помогаю в подготовке материала по Брайлю, в подготовке материалов для лекций». 

Еще один способ занять достойное место на рынке труда – ярмарки вакансий. На выбор – сотни специальностей. Востребованными остаются рабочие профессии: водители, повара, пекари, кухонные и подсобные рабочие. Центры занятости могут не только предоставить место работы, но и помочь открыть свое дело.

Алла Максименко, заместитель начальника отдела по взаимодействию с нанимателями управления занятости населения комитета по труду, занятости, социальной защите Мингорисполкома: «Сегодня мы проводим специализированную ярмарку вакансий для граждан с ограниченными возможностями. Принимают участие 6 организаций, они заявили более 1000 вакансий. Это парикмахеры, кладовщики, слесари, телефонисты, кухонные рабочие. Нанимателей достаточно много: МАЗ, МТЗ, МЗКТ, подшипниковый завод. За прошлый год нанимателями было заявлено более 30 тысяч вакансий». 

Помочь в трудоустройстве готовы каждому, независимо от возраста и возможностей. Тем, кто еще не определился, предлагают пройти специальные курсы. 

Одни начинают новую жизнь с прически, другие – с профессии. Получить новую специальность можно на курсах переподготовки. Полгода обучения – и трудоустройство гарантировано!

Завивка, стрижка, сложное окрашивание. Азы парикмахерского искусства Татьяна Кобанова начала осваивать недавно. В прошлом – музыкальное образование, 20 лет стажа работы в школе. В жизни грянули перемены – переезд в столицу. Тогда Татьяна и поняла – пора воплощать детскую мечту. За помощью пошла в службу занятости. 

Обучение – бесплатное, предоставляется стипендия. Условия просты – прилежно учиться и не прогуливать. Только в Минске сегодня открыто более 24 тысяч вакансий. Поэтому шанс на новое место работы, а, возможно, и новое будущее есть у всех. Кто ищет, тот всегда найдёт. 

 

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Теги: Минск
 
 
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