Китайский Новый год отмечают 1 февраля по всему миру!

Источник материала: ОНТ

Китайский Новый год по лунному календарю, или праздник весны, – самый важный и любимый праздник в Китае. В 2022 году он наступил 1 февраля. К празднованию этого события присоединились миллиарды людей по всему миру.

Как правило, атмосфера праздника в Китае длится две недели. Люди вешают два больших красных фонаря перед входом в дома, бумажными узорами украшают окна. Стены комнат – новогодними картинами – символами богатства и счастья.

Ночь под китайский Новый год – важный момент. К ужину за праздничным столом собирается вся семья. Люди не спят до утра по традиции.

Год Черного Водяного Тигра продлится до 22 января 2023 года. Он олицетворяет здоровье, жизненную и физическую силу, силу духа, смелость.

Фото Синьхуа / БЕЛТА

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