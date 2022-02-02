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Бережное отношение к истории и новые точки роста экономики. Итоги встречи Президента с губернатором Санкт-Петербурга
Источник материала: ОНТ
О бережном отношении к истории и её новых страницах говорили сегодня
Город, у которого есть свой губернатор. Таким не может похвастать даже Москва. Из дворцового Санкт-Петербурга Александра Беглова доставят прямиком к Дворцу минскому. То ли из очень большого уважения, то ли из-за гололёда.
Губернатор сегодня в сопровождении нового российского посла. И хоть верительные грамоты Президенту Борис Грызлов ещё не вручал, это его первое публичное появление в Минске. Беглов, Грызлов и Мезенцев – все, оказывается, питерские. Только Путина не хватает для полной картины.
О Петербурге и тех, кто оттуда, Александр Лукашенко всегда с большой любовью. Потомки переживших блокаду – сильные люди и так похожи на белорусов, уверен Президент.
Всего несколько дней назад Петербург отметил 78-ю годовщину освобождения от фашистской блокады. В Минске об этом вспомнят, и не раз. Но пока истории придётся уступить место экономике. У Минска и Санкт-Петербурга не только общее героическое прошлое, но и вполне себе солидное настоящее. Пандемия просадила товарооборот на 200 миллионов долларов. Для каких-то других отношений это могло бы стать едва ли не катастрофой, но точно не для этих.
Торговля с Санкт-Петербургом превышает товарооборот с отдельными европейскими странами. Но может быть ещё больше. Петербург получит из их федерального бюджета 24 миллиарда рублей (а это 300 миллионов долларов) на развитие транспортной инфраструктуры и закупку подвижного состава. Город вошёл в число регионов, которым предоставят кредиты на льготных условиях, и в Минске об этом, похоже, знают. Как говорится, куй железо, пока горячо.
МАЗ к середине года поставит в Петербург 900 автобусов, сотня троллейбусов отправится из Минска в Питер в течение двух лет. Но разве это мешает заключению новых контрактов? Говорят, люди губернатора сегодня побывали на «Белкоммунмаше». Тем более в северной столице России решили сделать ставку на экологичность. И у Александра Лукашенко есть три аргумента, почему это правильный выбор…
В скором времени Санкт-Петербургу понадобятся четыре сотни электробусов. И там теперь знают, где их можно взять. Правда, конкурс придётся выиграть.
Ну, хоть белорусские продукты вне всяких конкурсов. К слову, в Петербурге работает сборочное производство могилёвских лифтов. С ними можно брать любую высоту – намекают в правительстве. И всё же визит этот не сугубо деловой. Сегодня в Музее истории Великой Отечественной войны вспоминали о блокаде Ленинграда. 872 дня в оцеплении, в голоде и отчаянии станут одной из самых страшных страниц той войны. Эту боль не стереть, как сильно не три. И спустя восемь десятилетий участники тех событий помнят вой сирены в блокадном Ленинграде.
Сам город для блокадников так и не станет Санкт-Петербургом и навсегда останется Ленинградом. Часть экспонатов, привезённых оттуда, теперь будет храниться в Минске. Общее ведь не только горе, общая и Победа.
Словом, отношения эти всегда были, есть и будут с оглядкой на прошлое. И Минску, и Петербургу многое приходится делать, чтобы нынешние поколения могли себе позволить оставить хлеб недоеденным, зная при этом ему цену.
Фото: БЕЛТА
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Бережное отношение к истории и новые точки роста экономики. Итоги встречи Президента с губернатором Санкт-Петербурга
О бережном отношении к истории и её новых страницах говорили сегодня на встрече Президента с губернатором Санкт-Петербурга. Время для визита выбрано знаковое....
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