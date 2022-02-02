Бережное отношение к истории и новые точки роста экономики. Итоги встречи Президента с губернатором Санкт-Петербурга

Источник материала: ОНТ

О бережном отношении к истории и её новых страницах говорили сегодня на встрече Президента с губернатором Санкт-Петербурга. Время для визита выбрано знаковое. Всего несколько дней назад Петербург отметил 78-ю годовщину снятия блокады. Часть чудом уцелевших раритетов привезли в Минск. В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны сегодня презентовали «Символы блокадного Ленинграда». Всё это важно, но воспоминаниями сыт не будет. Так что речь шла и о торгово-экономическом сотрудничестве. Оно выходит на допандемийный уровень. Впрочем, у партнёров есть все шансы зайти на новый виток. У Петербурга спрос, у Минска предложение.





Город, у которого есть свой губернатор. Таким не может похвастать даже Москва. Из дворцового Санкт-Петербурга Александра Беглова доставят прямиком к Дворцу минскому. То ли из очень большого уважения, то ли из-за гололёда.

Губернатор сегодня в сопровождении нового российского посла. И хоть верительные грамоты Президенту Борис Грызлов ещё не вручал, это его первое публичное появление в Минске. Беглов, Грызлов и Мезенцев – все, оказывается, питерские. Только Путина не хватает для полной картины.

О Петербурге и тех, кто оттуда, Александр Лукашенко всегда с большой любовью. Потомки переживших блокаду – сильные люди и так похожи на белорусов, уверен Президент.

Всего несколько дней назад Петербург отметил 78-ю годовщину освобождения от фашистской блокады. В Минске об этом вспомнят, и не раз. Но пока истории придётся уступить место экономике. У Минска и Санкт-Петербурга не только общее героическое прошлое, но и вполне себе солидное настоящее. Пандемия просадила товарооборот на 200 миллионов долларов. Для каких-то других отношений это могло бы стать едва ли не катастрофой, но точно не для этих.

Торговля с Санкт-Петербургом превышает товарооборот с отдельными европейскими странами. Но может быть ещё больше. Петербург получит из их федерального бюджета 24 миллиарда рублей (а это 300 миллионов долларов) на развитие транспортной инфраструктуры и закупку подвижного состава. Город вошёл в число регионов, которым предоставят кредиты на льготных условиях, и в Минске об этом, похоже, знают. Как говорится, куй железо, пока горячо.

МАЗ к середине года поставит в Петербург 900 автобусов, сотня троллейбусов отправится из Минска в Питер в течение двух лет. Но разве это мешает заключению новых контрактов? Говорят, люди губернатора сегодня побывали на «Белкоммунмаше». Тем более в северной столице России решили сделать ставку на экологичность. И у Александра Лукашенко есть три аргумента, почему это правильный выбор…

В скором времени Санкт-Петербургу понадобятся четыре сотни электробусов. И там теперь знают, где их можно взять. Правда, конкурс придётся выиграть.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (Россия): «Мы строим новый парк электробусов, поэтому сейчас ведутся переговоры по поводу возможности закупки электробусов белорусских предприятий. Безусловно, это сельское хозяйство. Хотел бы отметить, что очень вкусная продукция. В Петербурге её очень любят. Я сам люблю эту продукцию. Спасибо, Президент подарил несколько образцов».

Ну, хоть белорусские продукты вне всяких конкурсов. К слову, в Петербурге работает сборочное производство могилёвских лифтов. С ними можно брать любую высоту – намекают в правительстве. И всё же визит этот не сугубо деловой. Сегодня в Музее истории Великой Отечественной войны вспоминали о блокаде Ленинграда. 872 дня в оцеплении, в голоде и отчаянии станут одной из самых страшных страниц той войны. Эту боль не стереть, как сильно не три. И спустя восемь десятилетий участники тех событий помнят вой сирены в блокадном Ленинграде.

Людмила Чистякова, житель блокадного Ленинграда: «Примерно с пяти лет я помню всё отчётливо. Мама ушла, может быть, за водой, она оставила нас с братиком – она нас всегда помещала между комодом и шкафом – началась воздушная тревога, мамы дома нет, а пятый этаж – дом качается. Я запомнила этот момент, потому что мне было очень страшно. Даже помню, какую сказку я ему рассказывала, он плачет, а я ему рассказываю, и дом качается».

Владимир Архипов, житель блокадного Ленинграда: «Хотя мне было четыре года всего, я помню хорошо, что жили мы в доме, и падает бомба, как мы все бежим из этого дома, кто куда. Спасло то, что маленький был, вот сейчас это понимаешь значительно глубже и острее».

Наталья Медведева, председатель Фрунзенской районной организации г. Минска «Защитники и жители блокадного Ленинграда»: «Все были едины: от мала до велика. Прочувствовали это и годовалые дети. А как только они чуть поднимались, уже фугаски старались сбрасывать. Они прочувствовали это каждой своей клеточкой. Трудно передать словами, что это. Это осталось навеки – бережное отношение к корочке хлеба».

Сам город для блокадников так и не станет Санкт-Петербургом и навсегда останется Ленинградом. Часть экспонатов, привезённых оттуда, теперь будет храниться в Минске. Общее ведь не только горе, общая и Победа.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России: «Это значимо настолько, насколько отклик в сердцах молодых людей будут находить ветераны, насколько те, кому сегодня 15, 20, 25 лет, готовы слышать, что было совершено, и перекладывать на себя испытание многих лет войны, спрашивая себя: "Смог бы я поступить так же, не струсил бы тогда и как бы смотрел в глаза товарищам, если бы не хватило сил быть честным и мужественным?" Ветераны этот экзамен уже сдали. Нам сегодня сдавать экзамен на уважение к подвигу, умение открывать страницы той войны и перекладывать эту память на день нынешний, понимая, сколь жестоко сегодня давление на Беларусь и Россию с Запада, который видит себя демократичным, искренним и справедливым. Так ли это? К сожалению, ответ на этот вопрос мы уже получили».

Словом, отношения эти всегда были, есть и будут с оглядкой на прошлое. И Минску, и Петербургу многое приходится делать, чтобы нынешние поколения могли себе позволить оставить хлеб недоеденным, зная при этом ему цену.

Фото: БЕЛТА

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