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Эксклюзивные однокомнатные апартаменты в Minsk World. Качество, доступность и комфорт для Вас!
Источник материала: Myfin
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В приобретении апартаментов в элитарной новостройке множество очевидных плюсов!
Здесь появится Международный финансовый центр, который станет не только центром притяжения деловой энергии страны, но и новым символом Минска.
Возводится самый большой торгово-развлекательный центр в Беларуси, где будет представлено впечатляющее количество зарубежных и отечественных брендов (при этом небольшие магазины с необходимым, маленькие кафе и рестораны будут расположены прямо в стилобатах домов).
Для детей и взрослых распахнут свои двери новые детские сады, школы, поликлиники, фитнес-клубы и медицинские центры.
Обустроены яркие, современные и безопасные площадки для детских развлечений. Можно смело отпускать ребёнка поиграть одного! Прилегающая территория исключает движение автомобилей.
Элитные кварталы многофункционального комплекса соединяют велодорожки.
Множество площадок для воркаута позволят вам всегда оставаться в отличной физической форме.
Вы автовладелец? На периферии кварталов достаточно мест для парковки, а девятиэтажный паркинг на улице Германовская, 7 ждёт ваше авто уже сейчас!
Вы предпочитаете общественный транспорт? Рядом две станции метро. Двери «Ковальской слободы» уже открыты, а на «Аэродромной» идёт отделка керамогранитом (планируется, что станция начнёт функционировать в 2023 году). На общественном наземном транспорте можно добраться в любую точку города.
Вы всё еще выбираете между квартирой на «вторичном» рынке и однокомнатными апартаментами в Minsk World? Принимайте правильное решение! Вы в шаге от него, как и всё необходимое для счастливой жизни в эксклюзивном многофункциональном комплексе.
Minsk World. Лучшие архитектурные решения современного мира в родном и любимом Минске!
*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361
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