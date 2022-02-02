Эксклюзивные однокомнатные апартаменты в Minsk World. Качество, доступность и комфорт для Вас!

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Minsk World. Эстетика нового века!

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Эксклюзивное дизайнерское лобби дома «Сингапур»

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Здесь появится Международный финансовый центр, который станет не только центром притяжения деловой энергии страны, но и новым символом Минска.

Международный финансовый центр – лицо Минска будущего!

Возводится самый большой торгово-развлекательный центр в Беларуси, где будет представлено впечатляющее количество зарубежных и отечественных брендов (при этом небольшие магазины с необходимым, маленькие кафе и рестораны будут расположены прямо в стилобатах домов).

В шаговой доступности самый большой ТРЦ страны!

Для детей и взрослых распахнут свои двери новые детские сады, школы, поликлиники, фитнес-клубы и медицинские центры.



Детский сад, в который хочется прийти даже взрослым!

Обустроены яркие, современные и безопасные площадки для детских развлечений. Можно смело отпускать ребёнка поиграть одного! Прилегающая территория исключает движение автомобилей.

Играем и резвимся безопасно!

Место, где счастлив каждый тинейджер!

Элитные кварталы многофункционального комплекса соединяют велодорожки.

Велосезон круглый год!

Множество площадок для воркаута позволят вам всегда оставаться в отличной физической форме.

Качаем пресс, подтягиваемся и принимаем упор лёжа!

Вы автовладелец? На периферии кварталов достаточно мест для парковки, а девятиэтажный паркинг на улице Германовская, 7 ждёт ваше авто уже сейчас!

Дом, где автомобилю не страшны снег и град!

Вы предпочитаете общественный транспорт? Рядом две станции метро. Двери «Ковальской слободы» уже открыты, а на «Аэродромной» идёт отделка керамогранитом (планируется, что станция начнёт функционировать в 2023 году). На общественном наземном транспорте можно добраться в любую точку города.

Круговое движение в районе аэропорта «Минск-1» уже открыто!

Вы всё еще выбираете между квартирой на «вторичном» рынке и однокомнатными апартаментами в Minsk World? Принимайте правильное решение! Вы в шаге от него, как и всё необходимое для счастливой жизни в эксклюзивном многофункциональном комплексе.



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*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361