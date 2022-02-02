Выбираем выгодную систему налогообложения для ИП на 2022 год

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Фото носит иллюстративный характер. Источник: interfax.ru

Упрощенная система налогообложения для ИП

Ставка налога по УСН-2022 составляет 6%. При этом ИП обязан перейти с УСН на ОСН при достижении значения 500 000 бел. руб. (460 000 бел. руб. в 2021 году).

УСН в 2022 году могут применять ИП, осуществляющие следующие виды деятельности:

торговля (оптовая, розничная и дистанционная);

выполнение работ.

А также разрешено применять УСН при оказании следующих видов услуг:



туристическая деятельность – код 791, который включает классы 7911 и 7912;

деятельность в сфере здравоохранения – код 86;

деятельность сухопутного транспорта – код 49, который включает группы 491, 492, 493, 494;

услуги по общественному питанию – код 56, который включает группы 561, 562, 563;

деятельность в области компьютерного программирования – код 62010.

Все остальные ИП не вправе применять УСН, а будут уплачивать один из следующих видов налогов:

подоходный налог по ставке 16%;

подоходный налог по ставке 16% с НДС;

единый налог;

налог на профессиональный доход с 2023 года.

Эти нормы в отношении применения УСН для ИП временные – до 2023 года. Затем ИП УСН уплачивать не будут.

В 2022 году не будет УСН с НДС. Какие есть варианты:

1. Перейти на общую систему налогообложения (ОСН) и платить подоходный налог 16% (разницу между доходами и расходами) с НДС или без НДС.

2. Зарегистрировать юрлицо и применять УСН (критерии – численность 50 человек и выручка 2 150 000 бел. рублей).

Платить налог на профессиональный доход (НПД) можно будет только с 2023 года при условии, что ваш вид деятельности попадает в разряд плательщиков.

Много вопросов по применению УСН возникает при отнесении вида деятельности к работам или услугам — разбираемся.

Познакомиться с правилами отнесения вида деятельности к работам или услугам можно в письме от 21.01.2022 года № 3-1-8/00179 «О разъяснении» Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. В нем опубликованы критерии отличия работы от услуги и квалифицированы отдельные виды деятельности (приложение 1 к письму по работам и приложение 2 – к письму по услугам).

Обратите внимание на эти практические нюансы применения норм:

1. В некоторых случаях позиция МНС отличается от позиции, ранее высказанной отдельными районными инспекциями, поэтому стоит руководствоваться позицией МНС.

2. Если ваш вид деятельности не поименован в списке, не рискуйте, напишите запрос в налоговую инспекцию. Таким образом вы застрахуете себя по крайней мере от штрафных санкций и пени. При этом следует формулировать запрос и указывать вид деятельности, поименованный в документах с заказчиками (договорах и актах). Иначе можно получить ответ, который не сможете применить к вашей реальной ситуации.

3. Важно понимать, что в чистом виде на практике редко встречаются ситуации, когда ИП выполняет только работу. Например, ИП осуществляет деятельности в области компьютерного программирования (код ОКЭД 62010) и одновременно оказывает консультационные услуги (код ОКЭД 62020). Первый вид деятельности относится к деятельности, по которой разрешено применять УСН, а вот применять по консультационным услугам УСН запрещено. Как быть?



При одновременном осуществлении нескольких видов деятельности с разными системами налогообложения следует применять ОСН с уплатой подоходного налога.

Такая норма следует из положений пункта 2 статьи 324 НК. Именно из этой нормы следует, что если вы оказываете несколько видов услуг одновременно, при этом один из них попадает под УСН, а второй под ОСН, то применять УСН вы не вправе. Придется применять ОСН с уплатой подоходного налога.

4. Обратите внимание на ваши договоры, задания, отчеты и акты выполненных работ/оказанных услуг. При проверке налоговые органы проверяют не только информацию, содержащуюся в договоре, но детали выполненной работы/оказанной услуги, то есть сущность. Если из отчета о выполненной работе будет следовать, что вы еще и осуществляли иные действия, которые квалифицируются как услуга, то налоги пересчитают.



Фото носит иллюстративный характер. Источник: interfax.ru

Основные правила расчета подоходного налога для ИП

Для некоторых ИП отсутствие возможности применять УСН по услугам вызывает необходимость перехода на уплату подоходного налога. И для многих это новая и непонятная система. Давайте разберемся с основными правилами расчета подоходного налога для ИП:

Подоходный налог = Налоговая база (выручка от реализации + внереализационные доходы) – затраты документально подтвержденные или профессиональный вычет 20% от суммы налоговой базы – вычеты (стандартный: 185 руб. при сумме дохода менее 817 руб. и 40 руб. на одного ребенка или иждивенца, социальный, например на обучение, имущественный при строительстве жилья).

Основные правила расчета подоходного налога в 2022 году сохраняются. И в упрощенном виде форма расчета выглядит так:

(Доходы – расходы (или 20% профвычет))*16%. Таким образом, итоговая ставка налога составит 12,8%.

Право на применение профессионального вычета для ИП установлено п. 36 ст. 205 НК: «Вместо произведенных и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с осуществлением предпринимательской, нотариальной деятельности, плательщики имеют право определить расходы в размере двадцать (20) % общей суммы подлежащих налогообложению доходов, полученных от осуществления ими предпринимательской, нотариальной деятельности. При определении налоговой базы подоходного налога с физических лиц такие расходы не могут учитываться одновременно с расходами, подтвержденными документально».

Плюс к данной сумме уплачиваются отчисления в ФСЗН, за 2021 год такая сумма составляет 1705,3 руб. и подлежит уплате до 01 марта 2022 года. Подоходный налог можно сочетать с НДС. При сумме до 500 000 руб. ИП вправе быть плательщиком НДС (может уплачивать, а может не уплачивать, а может в течение года уплачивать, а потом отказаться от уплаты НДС). От суммы 500 000 руб. ИП обязан исчислять и уплачивать НДС. При применении УСН и достижении суммы выручки в 500 000 руб. ИП становится плательщиком подоходного налога с НДС.

Напомню, в 2022 году не будет УСН с НДС.



Фото носит иллюстративный характер. Источник: interfax.ru

Верхняя граница применения подоходного налога не ограничена. Исчисление и уплата подоходного налога производится ежеквартально. То есть декларацию в налоговые органы подаем:

за 1 квартал – 20 апреля;

за 2 квартал – 20 июля;

за 3 квартал – 20 октября;

за 4 квартал – 20 января следующего за отчетным года.

Срок уплаты налога – 22 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Обратите внимание, что доходы ИП вправе уменьшить на расходы. При этом расходы ИП должны соответствовать 2-м критериям:

1. Должны быть подтверждены документально – составлен первичный документ в соответствии с требованиями законодательства и обязательными реквизитами.

2. Расходы должны быть связаны с деятельностью ИП. Например, аренда офиса, склада, расходы на автомобильное топливо, износ используемого в предпринимательской деятельности личного автомобиля, канцтовары, компьютерная техника и расходы на ее обслуживание, расходы на оплату труда наемных работников и налоги с ФОТ и т.п.

При выборе нужно учитывать расходы или профессиональный вычет. И лучше на цифрах просчитать, какой вариант будет для вас выгоднее.

Как видим, часть бизнесов на УСН с 2022 года будет обязана перейти на ОСН с уплатой подоходного налога, и, как следствие, ИП надо обратить внимание на новые подходы и формы отчетности ИП на ОСН. Расставляем акценты:

1. ИП на ОСН уменьшают доходы на сумму документально подтвержденных расходов. ИП следует проанализировать размер расходов и определиться, будет вычитаться профессиональный вычет 20% или сумма ваших расходов будет выше и выгоднее считать расходы. Если вы выбрали один из вариантов, менять его в течение года нельзя.

2. Документально подтвержденные расходы у ИП на ОСН в оформлении требуют определенных знаний и аккуратности. Как следствие, следует перечитать НК в части понимания, какие виды расходов будут вычитаться именно в вашем бизнесе, определиться с документооборотом и правилами оформления документов для подтверждения расходов.

3. Если на УСН для расчета налогов основной акцент стоял на сумме выручки, то у ИП на ОСН все активы и пассивы, с которыми связаны расходы, тоже должны быть учтены.

В частности, для ИП, занимающихся оптовой и розничной торговлей с применением УСН, на ОСН важно документировать расходы на приобретение товаров, упаковку, доставку и т.п. Кроме того, такие второстепенные расходы как аренда офиса, транспортные услуги, топливо, использование компьютерной техники и прочее, в том числе и использование личного имущества в предпринимательской деятельности, также следует документировать, чтобы принимать к вычету в качестве расходов.

4. ИП на ОСН следует подумать об услугах сопровождающего бухгалтера.

Сложные вопросы как налогового законодательства, так и налогового администрирования, особенно с НДС, требуют более глубоких налоговых знаний.



Фото носит иллюстративный характер. Источник: interfax.ru

Единый налог в 2022

Единый налог для ИП и отдельных физлиц сохранился как система налогообложения на 2022 год, и проиндексированы размеры ставок, а в некоторых случаях увеличены в разы. При этом исключены некоторые виды деятельности, при которых он уплачивается. Так, установлено, что единый налог с ИП и иных физлиц не будет применяться:

1. При осуществлении общественного питания.

2. При осуществлении дистанционной торговли товарами, отнесенными к группам товаров:

хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочная продукция;

овощи, плоды, ягоды, арбузы, дыни, виноград;

иные продовольственные товары (за исключением пива, пивного коктейля, алкогольных напитков);

автомототранспортные средства;

одежда из натуральной кожи (пальто, полупальто, куртки, блейзеры, жакеты, жилеты, пиджаки, плащи, костюмы), ковры и ковровые изделия, сложные бытовые электротовары (кроме электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых);

иные непродовольственные товары (за исключением ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, специфических товаров, табачных изделий, нефтепродуктов через автозаправочные станции, ценных бумаг, газет и журналов, всех видов изделий из натурального меха, мебели, электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых, телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, компьютеров бытовых персональных, ноутбуков, их составных частей и узлов, электронных книг, планшетных компьютеров, мобильных телефонов, запасных частей к автомобилям).

3. При реализации дополнительных жилищно-коммунальных услуг.

4. При осуществлении деятельности прочего пассажирского сухопутного транспорта, деятельности пассажирского речного транспорта.

5. При осуществлении розничной торговли автомототранспортными средствами.

Для общественного питания, дистанционной торговли и пассажирских перевозок сухопутным транспортом разрешено применять УСН.

С 2022 года дополнен список физлиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, которые смогут уплачивать единый налог. В этот список входят физлица, которые оказывают следующие услуги:

услуги учителя-дефектолога;

ландшафтное проектирование;

курьерская деятельность (деятельность по доставке товаров, посылок, пакетов);

чистка салонов транспортных средств;

содержание могил и уход за ними;

аренда, прокат развлекательного и спортивного оборудования (велосипеды, коньки, туристическое снаряжение и пр.).

Одновременно для числа физлиц-самозанятых, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, исключена возможность уплаты единого налога для физлиц, оказывающих услуги по выгулу домашних животных и уходу за ними.

Уплата единого налога по новым ставкам в 2022 году имеет особенности. Для тех, кто с данным видом налога не сталкивался, поясню. Единый налог уплачивается наперед, то есть перед началом деятельности. Поэтому налог, уплаченный на январь, уплачивается по ставкам НК-2021, а на февраль и далее – уже по ставкам НК-2022. Одновременно необходимо представить уточненную декларацию для корректировки суммы налога на февраль и март. Если вы хотите перейти на УСН или подоходный, то такое право есть.

При переходе с единого налога на УСН необходимо:

подать уточненную декларацию по единому налогу и пересчитать налог к уменьшению не позднее 31 января 2022 г;

подать уведомление о переходе на УСН по установленной форме не позднее 31 января 2022 г.

При переходе с единого налога на ОСН необходимо:

подать уточненную декларацию по единому налогу и пересчитать налог к уменьшению не позднее 31 января 2022 г.

Физическим лицам, плательщикам единого налога никаких документов подавать в налоговую не нужно. При произведении платежа за февраль и далее сумма налога будет рассчитана по ставкам 2022 года.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: interfax.ru

Условия переходного периода 2021-2022 при смене системы налогообложения

В части УСН и ОСН в НК-2022 не изменились правила отражения ИП выручки товаров (работ, услуг), имущественных прав. Как и ранее, отражается индивидуальными предпринимателями по выбору плательщика:

либо по принципу оплаты;

либо по мере отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав независимо от даты проведения расчетов по ним (далее – принцип отгрузки).

Выбранный ИП принцип отражения выручки устанавливается письменным решением ИП по всем операциям по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и изменению в течение налогового периода не подлежит. При отсутствии письменного решения выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав отражается по принципу оплаты:

№ Условия отражения дохода 2021 год 2022 год УСН Подоходный налог 1. Товар (работа, услуга) отгружен (выполнена, оказана) в 2021 году, оплата поступила в 2022 году - + 2. Товар (работа, услуга) отгружен (выполнена, оказана) в 2021 году, оплата поступила частично в 2022 году, частично в 2021 году + В части оплаты + В части оплаты 3. Предварительная оплата поступила в 2021 году, товар (работа, услуга) отгружен (выполнена, оказана) в 2022 году - + 4. Товар (работа, услуга) отгружен (выполнена, оказана) в 2021 году, оплата не поступила ни в 2021 году, ни в 2022 году - -

Если ИП в 2021 году применял УСН (доходы определялись по принципу оплаты), а с 2022 года перешел на применение ОСН (выручка определяется по принципу начисления):

№ Условия отражения дохода 2021 год 2022 год УСН Подоходный налог 1. Товар (работа, услуга) отгружен (выполнена, оказана) в 2021 году, оплата поступила в 2022 году - + 2. Товар (работа, услуга) отгружен (выполнена, оказана) в 2021 году, оплата поступила: - + Частично в 2021 году + В части оплаты - Частично в 2022 году - + В части оплаты 3. Товар (работа, услуга) отгружен (выполнена, оказана) в 2021 году, оплата не поступила в 2021 году - + См. прим. 4. Предварительная оплата поступила в 2021 году, товар (работа, услуга) отгружен (выполнена, оказана) в 2022 году - + 5. Товар (работа, услуга) отгружен (выполнена, оказана) в 2022 году, оплата не поступила в 2022 году х +

Приведу примеры. ИП, изменившие принцип отражения выручки (доходов) с принципа оплаты на принцип начисления, выручку от реализации товаров (работ, услуг), отгруженных (выполненных, оказанных) и не оплаченных до 1 января 2021 года, определяют по мере поступления оплаты в течение 2022 года или на 31 декабря 2022 года, если оплата не поступила (п. 13 ст. 205, п. 17 ст. 328 НК).

Если ИП применял в 2021 году УСН с НДС и в 2022 году продолжает применение УСН, то подавать заявление на применение УСН вместо УСН с НДС не требуется.

Если ИП утратил право на применение УСН в 2021 году, то уведомлять в какой-либо форме налоговые органы не требуется.



Если ИП в период с 01.10.2021 по 31.12.2021 подал заявление на применение УСН в 2022 году, однако ваш вид деятельности не предполагает применения УСН, то аналогично, никаких уведомлений подавать в налоговую не нужно.

Если ИП в 2021 году применял УСН с НДС, а в 2022 году его вид деятельности не предполагает применения УСН и он переходит на уплату подоходного налога с НДС, то ему необходимо не позднее 20 января 2022 г. представить в налоговый орган по месту постановки на учет по установленной форме уведомление о принятом решении об уплате НДС.

Перейти на уплату единого налога ИП вправе в любой момент. Но выбранную систему следует применять до конца года.

Какие системы налогообложения можно совмещать?

Как правило, предпринимательская деятельность характеризуется тем, что ИП не осуществляют деятельность строго по шаблону, как написано в НК или по видам деятельности в ОКЭД. Всегда есть особенности и нюансы, вызванные тонкостями бизнеса и желанием развития/расширения предпринимательской деятельности.

Какие варианты совмещения систем налогообложения возникают на практике. Например, совмещать УСН и ОСН – нельзя. Такая норма следует из положений пункта 2 статьи 324 НК. В ней сказано, что не вправе применять упрощенную систему 2.1. организации и индивидуальные предприниматели и далее … п. 2.7, где указано что не вправе применять УСН ИП, оказывающие услуги, за исключением… Именно из этой нормы следует, что если вы оказываете несколько видов услуг одновременно, при этом один из них попадает под УСН, а второй под ОСН, то применять УСН вы не вправе. Придется применять ОСН с уплатой подоходного налога.

Совмещение УСН и единого налога в практике до 2022 года присутствовало. Однако прямой нормы в НК, которая разрешала бы так делать, нет. На практике разные инспекции дают разные ответы. Если такое совмещение у вас присутствует и вам оно выгодно, согласуйте со своей районной инспекцией в письменной форме.

Например. Если ИП одновременно осуществляет несколько видов деятельности и при этом некоторые виды деятельности могут облагаться единым налогом (реализации товаров, работ, услуг физическим лицам), то ИП вправе уплачивать УСН или подоходный налог одновременно с единым налогом.



Приведу еще один пример.ИП осуществляет деятельность в области программирования и одновременно сдает в аренду недвижимое имущество физическим лицам. В такой ситуации он вправе по первому виду деятельности применять УСН, а по сдаче имущества в аренду применять единый налог. Это следует из главы 33 НК. Уплата единого налога заменяет, в частности, уплату подоходного налога с физлиц по доходам, получаемым плательщиками при осуществлении видов деятельности, признаваемых объектом налогообложения единым налогом (подп. 1.1 ст. 336 НК).

В свою очередь, ИП, осуществляющие виды деятельности, являющиеся объектом налогообложения единым налогом, вправе в отношении таких видов деятельности применять иной порядок налогообложения, предусмотренный НК, если не уплатили за отчетный период текущего календарного года единый налог. ИП, уплатившие за отчетный период текущего календарного года единый налог, обязаны до окончания этого года применять порядок налогообложения, установленный гл. 33 НК, т.е. уплачивать единый налог (п. 5 ст. 336, п. 2 ст. 337, ст. 341 НК).

Аналогичной будет ситуация и с применением одновременно с единым налогом подоходного налога.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: belnovosti.by

Какую систему налогообложения выбрать ИП в 2022 году

Несмотря на отмену права применения УСН для основной массы услуг, у ИП по-прежнему остается возможность выбора системы налогообложения.

Рассмотрим правила расчета на примере сдачи имущества в аренду. С точки зрения НК для целей УСН сдача в аренду (предоставление в финансовую аренду (лизинг)) имущества признается услугой (п. 5 ст. 326 НК). Это касается сдачи в аренду и недвижимого имущества, и прочего имущества, в том числе техники, строительных машин и оборудования. Сдача в аренду имущества не поименована в качестве исключения для применения УСН в 2022 году. С 2022 года по сдаче имущества в аренду ИП вправе применять следующие системы налогообложения:

ОСН с уплатой подоходного налога, в том числе с НДС по желанию или по достижению стоимостного критерия в 500 000 руб.;

уплату единого налога при сдаче в аренду (субаренду), внаем жилых помещений, садовых домиков, дач, машино-мест (кроме предоставления мест для краткосрочного проживания) (п. 1.1.9 ст. 337) физическим лицам.

То есть, если происходит сдача в аренду жилых помещений, садовых домиков, дач, машино-мест (кроме предоставления мест для краткосрочного проживания) для потребления физическим лицам, в том числе зарегистрированным в качестве самозанятых (не ИП), то можно уплачивать единый налог. Ставка налога составляет в Минске за каждую сдаваемую жилую комнату в квартире, жилом доме, за каждый садовый домик, за каждую дачу, за каждое машино-место — 148 бел. рублей.

Обратите внимание, что если ИП заключил договор с организацией на сдачу в аренду жилого помещения, то он не будет плательщиком единого налога.

Если по сдаче коммерческого имущества в аренду мы однозначно платим подоходный налог, то по сдаче внаем жилых помещений есть вопрос. Ставки единого налога значительно выросли.

Выгодно ли платить единый налог?

ИП, осуществляющие виды деятельности, являющиеся объектом налогообложения единым налогом, вправе в отношении таких видов деятельности применять иной порядок налогообложения, например уплату подоходного налога (П.5. ст. 336 НК). То есть у ИП есть право выбора: или единый налог, или подоходный.

Рассчитаем сумму подоходного налога. Например, ИП сдает в аренду однокомнатную квартиру по цене 200 долларов США, что по курсу НБ составит 520 рублей. Подоходный налог = (520 – (520*20%))*16%=66,56 руб. При этом единого налога мы заплатили бы 148 руб.

А если сдаем в аренду трехкомнатную квартиру (примерно 400 долларов США или 1040 руб.), то сумма подоходного налога будет равна ((1040-(1040*20%))*16%=133 руб. при сумме единого налога 444 руб. (148 руб. за каждую комнату*3 ).

Очевидно, что ИП выгоднее выбрать подоходный налог.





Напомню, что в такой ситуации, если вы уже уплатили единый налог, то вы вправе подать уточненную декларацию по единому налогу и пересчитать налог к уменьшению не позднее 31 января 2022 г.

Рассмотрим еще один пример расчета оптимальной системы налогообложения для ИП, осуществляющего розничную торговлю обувью в торговом центре в Минске на одном торговом объекте без привлечения наемных работников и одновременно сдающего в аренду нежилое офисное помещение. При осуществлении розничной торговли ИП в 2022 году вправе применять УСН, общую систему с уплатой подоходного налога, в том числе с НДС по желанию или по достижению стоимостного критерия в 500 000 руб., и единый налог согласно п. 1.2 ст. 337. При сдаче имущества в аренду (нежилого офисного помещения) ИП обязан уплачивать подоходный налог.

В приведенном примере ИП уплачивает только подоходный налог, а по розничной торговле может выбрать систему налогообложения. Какую выбрать, рассмотрим на примере расчета налоговой нагрузки по ИП, осуществляющему розничную торговлю обувью в торговом центре в Минске на одном торговом объекте без привлечения наемных работников на цифрах:

Показатель, участвующий в налогообложении Общий порядок налогообложения с уплатой подоходного налога Общий порядок налогообложения с уплатой подоходного налога с НДС УСН Единый налог Выручка от реализации товаров в т.ч. 100 000 100 000 100 000 100 000 НДС 16 666,67 Покупная стоимость товаров, в т.ч. 48000 48000 48000 48000 НДС 8 000 НДС к уплате 8 666,67 Амортизация основных средств 89,50 85,50 89,50 89,50 Прочие документально подтвержденные расходы 5 000 5 000 5 000 5 000 Стандартный вычет на 2 несовершеннолетних детей 80 (40 х 2) 80 (40 х 2) - - Налоговая база 46 830,5 (100 000 – 48000 – 89,50 – 5000 – 80) 30 163,83 (100 000 – 16 666,67 – 48000 – 89,50 – 5000 – 80) 100 000 100 000 Ставка налога 16% 16% 6% 484 (BYN) Доплата налога 4 032 (100 000 – 484*40)*5% Сумма основного налога 7 492,88 (46 830,5 х 16%) 4 826,21 (30 163,83 х 16%) 6 000 (100 000 х 6%) 4 516 (100 000 х 6%) Сумма всех уплачиваемых налогов 7 492,88 13 492,88 (8 666,67 + 4 826,21) 6 000 4 516 Налоговая нагрузка, % 7,49%(7492,88/100 000)*100% 13,49% 6% 4,52% (4 516/100 000)*100% Чистый доход, оставшийся в распоряжении ИП 39 337,62 (46 830,5 – 7 482,88) 33 336,62 (100 000 – 48 000 – 8 667,67 – 89,5 – 5 000 – 80 – 4 826,21) 40 910,5 (100 000 – 48000 – 89,5 – 5 000 – 6 000) 42 394,5 (100 000 – 48000 – 89,5 – 5 000 – 4 516)

Таким образом, наиболее выгодным вариантом в данной ситуации будет уплата единого налога по розничной торговле. При расчете на несколько торговых точек и при наличии наемных работников расчет налога будет иным, поскольку ставка единого налога увеличится и делать расчет нужно на своих цифрах.

При расчете подоходного налога по сдаче нежилого имущества в аренду ИП вправе применить одновременно профессиональный вычет в размере 20% и социальный вычет, например, при наличии детей, в размере 40 руб. на одного ребенка, при условии, что у ИП нет основного места работы, где ему уже представляют такие вычеты.

Расчет подоходного налога будет выглядеть следующим образом:

Доход от сдачи имущества в аренду – профессиональный вычет * на ставку налога.

На цифрах:

(50 000 – 10 000(50 000*20%))*16%=6 400 руб.

Как видим, расчет на цифрах всегда показывает реальную картину – выгодно/не выгодно. Очевидно, что налоговая нагрузка при ОСН очень близка к УСН.

Кроме того, хочу вас разочаровать. Налог по УСН – это не какой-то льготный режим налогообложения, а всего лишь экономически просчитанная цифра разумной налоговой нагрузки для малого бизнеса в целях упрощения ведения учета. И не каждому бизнесу она подходит. Более того, с 2022 года УСН для ИП не будет. Так что – учимся считать подоходный налог.