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В Минске 6-летняя девочка скончалась в больнице от полученных травм во время пожара

02.02.2022 08:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 6-летняя девочка скончалась в больнице от полученных ранее травм во время пожара. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.

"1 февраля в 0.45 в больнице от полученных травм (отравление продуктами горения, состояние после клинической смерти) при пожаре 11 января на ул.Тургенева,1 скончалась девочка 2015 года рождения", - рассказали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, вечером 11 января в экстренные службы поступило сообщение о возгорании квартиры в многоквартирном доме, расположенном по ул.Тургенева. В ходе тушения пожара спасатели в комнате обнаружили 6-летнюю девочку без сознания, которая затем была доставлена в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.

В Следственном комитете рассказали, что оставленная в розетке зарядка вызвала возгорание. На момент пожара ребенок находился дома один.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В Следственном комитете рассказали, что оставленная в розетке зарядка вызвала возгорание. На момент пожара ребенок находился дома один.
 
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