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Вебинары на «Про бизнес»: станьте ближе к своей аудитории

02.02.2022 09:11 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Вебинары на «Про бизнес»: станьте ближе к своей аудитории
Фото: Павел Садовский

Опытные предприниматели знают: достучаться до аудитории можно, если говорить с ней на одном языке и делиться полезными знаниями. «Про бизнес» — как раз та площадка, на которой можно получить доступ к бизнес-сообществу и «теплым лидам» и привлечь внимание целевых клиентов в сфере B2B. Начать и развить коммуникацию с аудиторией, можно, выступив в качестве эксперта на вебинарах «Про бизнес» в YouTube.

На сегодня это крупнейший в стране канал по бизнес-тематике с более 40 тыс. подписчиками. Это живая аудитория, у которой есть запрос на полезную информацию. За последний год мы провели десятки вебинаров на важные для бизнес-сообщества темы. Например:

В вебинарах принимали участие представители банков, digital- и рекламных агентств, юридических фирм, ИТ-компаний и др. Мы гарантируем:

  • Более 2000 просмотров каждого вебинара на YouTube
  • 25 тыс. — охваты на портале и в соцсетях «Про бизнес»
  • Сбор минимум 100 регистраций от заинтересованной аудитории.

Какие задачи вашего бизнеса поможет решить участие в вебинарах «Про бизнес»:

  • Узнаваемость. Вы расскажете бизнес-аудитории о своей компании и ее продуктах и услугах
  • Конкурентное преимущество. Вы сможете подчеркнуть, в чем выгода использования вашего продукта для клиентов
  • Репутация. Участие в вебинарах «Про бизнес» покажет бизнес-аудитории, что ваша компания — надежный партнер, который ценит своих клиентов и ставит их интересы во главу угла
  • Экспертность. Представитель вашей компании выступит в качестве эксперта, мнению которого можно доверять. Это повысит доверие к вашей компании в целом и поможет выстроить более тесную коммуникацию с аудиторией
  • Обратная связь. Вы сможете ответить на вопросы потенциальных клиентов в прямом эфире, получить открытую обратную связь от аудитории
  • «Вечнозеленый» контент. Вы сможете делиться видео в своих ресурсах, соцсетях, других медиа, а также использовать для рекламы и в процессе презентаций и переговоров.

Представитель вашей компании может выступить в качестве эксперта по актуальной теме, дать ответы на самые популярные и злободневные вопросы предпринимателей, а также рассказать о компании и решениях, которые она предлагает бизнесу.

Мы анонсируем прямые эфиры на площадке probusiness.io, а после — публикуем краткий конспект вебинара на probusiness.io и делимся им в соцсетях, чтобы полезные советы от экспертов были всегда под рукой вашего потенциального клиента.

Станьте ближе к вашей аудитории с помощью «Про бизнес»! Свяжитесь с нашим менеджером Алексеем по номеру +375 25 934 1445 (Telegram, Viber), и мы поможем воплотить вашу идею.

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Опытные предприниматели знают: достучаться до аудитории можно, если говорить с ней на одном языке и делиться полезными знаниями. «Про бизнес» - как раз та площадка,...
 
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