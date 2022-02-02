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Вебинары на «Про бизнес»: станьте ближе к своей аудитории
02.02.2022 09:11 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Опытные предприниматели знают: достучаться до аудитории можно, если говорить с ней на одном языке и делиться полезными знаниями. «Про бизнес» — как раз та площадка, на которой можно получить доступ к бизнес-сообществу и «теплым лидам» и привлечь внимание целевых клиентов в сфере B2B. Начать и развить коммуникацию с аудиторией, можно, выступив в качестве эксперта на вебинарах «Про бизнес» в
На сегодня это крупнейший в стране канал по бизнес-тематике с более 40 тыс. подписчиками. Это живая аудитория, у которой есть запрос на полезную информацию. За последний год мы провели десятки вебинаров на важные для бизнес-сообщества темы. Например:
В вебинарах принимали участие представители банков, digital- и рекламных агентств, юридических фирм, ИТ-компаний и др. Мы гарантируем:
Какие задачи вашего бизнеса поможет решить участие в вебинарах «Про бизнес»:
Представитель вашей компании может выступить в качестве эксперта по актуальной теме, дать ответы на самые популярные и злободневные вопросы предпринимателей, а также рассказать о компании и решениях, которые она предлагает бизнесу.
Мы анонсируем прямые эфиры на площадке
Станьте ближе к вашей аудитории с помощью «Про бизнес»! Свяжитесь с нашим менеджером Алексеем по номеру
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Опытные предприниматели знают: достучаться до аудитории можно, если говорить с ней на одном языке и делиться полезными знаниями. «Про бизнес» - как раз та площадка,...
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