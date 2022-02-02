Литва снова несет убытки из-за политических решений

Источник материала: ОНТ

«Почем пуд соли?», подсчитывают в Литве. Речь идет о реагентах для зимних дорог. После запрета на поставку белорусской соли, ее приходится покупать втрое дороже. «Политически нейтральную» теперь везут из Египта.

Заморская продукция обходится в 150 евро за тонну. Для сравнения, стоимость белорусской – 56 евро. В масштабах Литвы потери составят миллионы евро – еще один удар по налогоплательщикам.

Дорого обойдется Литве и разрыв контракта на транзит белорусских удобрений. Приостановка транзита осуществлена в одностороннем порядке, что грубо нарушает все международные нормы и соглашения. При этом в попытке наказать нашу страну Вильнюс нанес ущерб своей же экономике, в частности, транспортному сектору. Беларусь нашла оптимальный выход из этой ситуации без потерь.

Напомним, ранее к миллионным потерям привел конфликт Вильнюса с Пекином. Литва транслировала американские тезисы в отношении Китая, и тот попросту закрыл таможню для литовских товаров. Которые до сих пор гниют в китайских портах без шансов на растаможку.

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