Европейский сектор свиноводства переживает глубокий кризис

Источник материала: ОНТ

Старый свет рискует остаться без стейков. Европейский сектор свиноводства страдает от растущих затрат на корма, снижения спроса и высоких цен на энергию.

Производство стало убыточным. И сильнее всего кризис ударил по фермерам. Их потери за год могут достичь сотен тысяч евро. Ситуация ухудшилась еще минувшей осенью, когда резко выросли цены на энергоносители. В то же время сильно подорожали корма. Кроме того, Китай значительно сократил импорт европейской свинины, пандемия ударила по торговле с общепитом, а африканская чума свиней в Германии и Италии подкосила весь экспортный рынок.

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