﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Европейский сектор свиноводства переживает глубокий кризис

02.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Европейский сектор свиноводства переживает глубокий кризис

Старый свет рискует остаться без стейков. Европейский сектор свиноводства страдает от растущих затрат на корма, снижения спроса и высоких цен на энергию.

Производство стало убыточным. И сильнее всего кризис ударил по фермерам. Их потери за год могут достичь сотен тысяч евро. Ситуация ухудшилась еще минувшей осенью, когда резко выросли цены на энергоносители. В то же время сильно подорожали корма. Кроме того, Китай значительно сократил импорт европейской свинины, пандемия ударила по торговле с общепитом, а африканская чума свиней в Германии и Италии подкосила весь экспортный рынок.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старый свет рискует остаться без стейков. Европейский сектор свиноводства страдает от растущих затрат на корма, снижения спроса и высоких цен на энергию....
 
Новости дня
Новости разные
 
Вебинары на «Про бизнес»: станьте ближе к своей аудитории
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by