|
Европейский сектор свиноводства переживает глубокий кризис
Источник материала: ОНТ
Старый свет рискует остаться без стейков. Европейский сектор свиноводства страдает от растущих затрат на корма, снижения спроса и высоких цен на энергию.
Производство стало убыточным. И сильнее всего кризис ударил по фермерам. Их потери за год могут достичь сотен тысяч евро. Ситуация ухудшилась еще минувшей осенью, когда резко выросли цены на энергоносители. В то же время сильно подорожали корма. Кроме того, Китай значительно сократил импорт европейской свинины, пандемия ударила по торговле с общепитом, а африканская чума свиней в Германии и Италии подкосила весь экспортный рынок.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старый свет рискует остаться без стейков. Европейский сектор свиноводства страдает от растущих затрат на корма, снижения спроса и высоких цен на энергию....
|
Архив (Разное)