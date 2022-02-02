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Белорусские биатлонистки поделились ощущениями от свежего воздуха в Китае

02.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские биатлонистки поделились ощущениями от свежего воздуха в Китае

Белорусские биатлонистки поделились ощущениями от свежего воздуха в Китае. Елена Кручинкина написала в Instagram, что здесь – сибирские морозы! А Динара Алимбекова сообщила, что она немного в шоке от бодрящей местной погоды. 

Спортсменки сейчас активно готовятся к стартам. 

Напомним, первый комплект наград в биатлоне будет разыгран уже в субботу – в смешанной эстафете.

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Белорусские биатлонистки поделились ощущениями от свежего воздуха в Китае. Елена Кручинкина написала в Instagram, что здесь – сибирские морозы! А Динара Алимбекова...
 
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