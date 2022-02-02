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Погода наломала дров, как извлечь из этого прибыль? В Могилевской области обсуждали последствия урагана

02.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода наломала дров, как извлечь из этого прибыль? В Могилевской области обсуждали последствия урагана

Погода наломала дров, как извлечь из этого прибыль? Это обсуждали специалисты Минлесхоза на выездном заседании в Могилевской области. 

Ураган «Эльза» в середине января повредил более 15 тысяч гектаров леса. Каждое третье дерево – на Могилевщине. Оперативно разработать буреломные участки – поручение Президента. Чаусский, Быховский, Могилевский и Белыничский – наиболее пострадавшие районы. Здесь расчистка бурелома идет круглосуточно. Главная задача сейчас – не потерять на качестве, а в будущем и на прибыли. На восстановление пострадавших лесных массивов отведено 3 года, но в местных лесхозах рассчитывают управиться быстрее. 

Наведение порядка в лесном фонде страны должны завершить к 1 марта. На наиболее пострадавших участках – месяцем позже.

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Погода наломала дров, как извлечь из этого прибыль? Это обсуждали специалисты Минлесхоза на выездном заседании в Могилевской области.  Ураган «Эльза» в середине...
 
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