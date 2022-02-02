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Массажист и грузчик в Минске подрабатывали оптовыми наркокурьерами
Источник материала: БелТА
2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массажист и грузчик в Минске подрабатывали оптовыми наркокурьерами. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.
Наркоконтроль УВД Минской области задержал в столице двоих местных жителей 22 и 32 лет. В их мобильных телефонах хранились координаты закладок. В тайниках, при себе и по местам жительства молодых людей обнаружено более 600 г мефедрона, 160 г гашиша и около 150 г марихуаны.
Установлено, что курьеры работали на виртуальный наркошоп и сами употребляли запрещенные вещества. Оптовые партии забирали в пригороде Минска, фасовали на дозы и делали закладки. В квартире одного из фигурантов были обнаружены весы, пакеты, магниты, изолента и другие приспособления для криминального бизнеса.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Ранее они привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.-0-
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Наркоконтроль УВД Минской области задержал в столице двоих местных жителей 22 и 32 лет. В их мобильных телефонах хранились координаты закладок. В тайниках, при себе и...
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