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Смертельное ДТП в Белыничском районе: следователи ищут очевидцев

02.02.2022 10:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают свидетелей смертельного ДТП, которое произошло 10 сентября 2021 года, в Белыничском районе. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

По данным следствия, 10 сентября прошлого года около 21.00 в Белыничском районе водитель, управляя автомашиной Lada 21214, проезжал 65-й км автодороги Быхов - Белыничи и совершил наезд на пешехода, который катил велосипед. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следователи обращаются к водителям, которые стали свидетелями ДТП, а также к гражданам, располагающим какими-либо сведениями или видеозаписями момента произошедшего, с просьбой сообщить об обстоятельствах в Белыничский РОСК по адресу: Белыничи, улица Советская, 33 или по телефонам оперативно-дежурной службы Белыничского РОВД: 8(02232)7-78-73, 8(029)330-47-76.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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По данным следствия, 10 сентября прошлого года около 21.00 в Белыничском районе водитель, управляя автомашиной Lada 21214, проезжал 65-й км автодороги Быхов - Белыничи и...
 
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