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Могилевские оперативники с поличным задержали двух закладчиков психотропов

02.02.2022 11:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевские оперативники с поличным задержали двух закладчиков психотропов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

На днях могилевские оперативники наркоконтроля задержали двух местных жителей 21 и 22 лет во время закладки альфа-PVP. При себе у них находилось более 32 г психотропного вещества.

Установлено, что молодые люди работали на виртуальный наркошоп и сами употребляли запрещенные вещества. В указанном администраторами наркомагазина месте на территории Могилевского района они находили расфасованные психотропы, после чего развозили их по тайникам областного центра.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Установлено, что молодые люди работали на виртуальный наркошоп и сами употребляли запрещенные вещества.
 
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