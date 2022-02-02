Источник материала: БелТА

2 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевские оперативники с поличным задержали двух закладчиков психотропов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

На днях могилевские оперативники наркоконтроля задержали двух местных жителей 21 и 22 лет во время закладки альфа-PVP. При себе у них находилось более 32 г психотропного вещества.

Установлено, что молодые люди работали на виртуальный наркошоп и сами употребляли запрещенные вещества. В указанном администраторами наркомагазина месте на территории Могилевского района они находили расфасованные психотропы, после чего развозили их по тайникам областного центра.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.-0-