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Могилевские оперативники с поличным задержали двух закладчиков психотропов
Источник материала: БелТА
2 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевские оперативники с поличным задержали двух закладчиков психотропов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
На днях могилевские оперативники наркоконтроля задержали двух местных жителей 21 и 22 лет во время закладки альфа-PVP. При себе у них находилось более 32 г психотропного вещества.
Установлено, что молодые люди работали на виртуальный наркошоп и сами употребляли запрещенные вещества. В указанном администраторами наркомагазина месте на территории Могилевского района они находили расфасованные психотропы, после чего развозили их по тайникам областного центра.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.-0-
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Установлено, что молодые люди работали на виртуальный наркошоп и сами употребляли запрещенные вещества.
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